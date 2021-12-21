https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии

Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии - РИА Новости, 21.12.2021

Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии

Президент России Владимир Путин напомнил США об уничтожении Югославии без всяких прав на это и входе в Ирак и Сирию, отметив, что Штаты "что хотят, то и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:29

2021-12-21T14:29

2021-12-21T14:51

в мире

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югославия

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ирак

владимир путин

совет безопасности оон

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил США об уничтожении Югославии без всяких прав на это и входе в Ирак и Сирию, отметив, что Штаты "что хотят, то и делают"."Наши партнеры, так назовем, США, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, за тысячи километров от своей национальной территории, делали наиболее жесткие вещи без всякой санкции СБ ООН. Югославию бомбили - под каким предлогом? Что с санкции Совета безопасности что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там своим проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты бежали за ними и подтяфкивали", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Путин добавил, что и в Ирак США вошли, "разрушили страну и создали очаг международного терроризма". "А потом выяснилось, что ошиблись. Потом выяснилось, что "нас разведка подвела". Ничего себе! Разрушили страну - разведка подвела. И все объяснение", - отметил президент РФ. "А в Сирию как вошли, что, с санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают", - заявил Путин.

https://ria.ru/20211203/zakharova-1762132728.html

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югославия

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в мире, сша, югославия, сирия, ирак, владимир путин, совет безопасности оон