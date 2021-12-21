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В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину
В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину - РИА Новости, 21.12.2021
В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину
Россия надеется, что США понимают последствия возможной отправки войск на Украину, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:51
2021-12-21T12:51
2021-12-21T13:03
в мире
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сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что США понимают последствия возможной отправки войск на Украину, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий", - заявил Руденко журналистам.
https://ria.ru/20211220/ukraina-1764610363.html
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в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
12:51 21.12.2021 (обновлено: 13:03 21.12.2021)
В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину
Замглавы МИД Руденко: отправка военных США на Украину приведет к эскалации