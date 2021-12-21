https://ria.ru/20211221/ssha-1764692107.html

В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину

В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину - РИА Новости, 21.12.2021

В МИД предостерегли США от отправки военных на Украину

Россия надеется, что США понимают последствия возможной отправки войск на Украину, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:51

2021-12-21T12:51

2021-12-21T13:03

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сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что США понимают последствия возможной отправки войск на Украину, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий", - заявил Руденко журналистам.

https://ria.ru/20211220/ukraina-1764610363.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр