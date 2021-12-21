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https://ria.ru/20211221/ssha-1764652446.html
Америку уличили в "антисоветском нарративе" против России
Экс-сотрудник ЦРУ осудил США за агрессию против России - РИА Новости, 21.12.2021
Америку уличили в "антисоветском нарративе" против России
США используют против России "антисоветский нарратив", снова делая из Кремля "империю зла", но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте. Об этом... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:52
2021-12-21T12:15
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. США используют против России "антисоветский нарратив", снова делая из Кремля "империю зла", но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте. Об этом газете The Washington Post заявил Джозеф Вайсберг — писатель, политолог, телесценарист, с 1987 по 2010 год служивший в ЦРУ.Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага."Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями — жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг — российское государство в лице Владимира Путина. &lt;…&gt; Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам", — утверждает эксперт.Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь "врага", по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. При этом, отметил Вайсберг, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща."Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне", — заявил Вайсберг.Он также представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны — реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток."Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)", — утверждает он.Эксперт заявил, что США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе."Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки", — резюмировал Вайсберг.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
09:52 21.12.2021 (обновлено: 12:15 21.12.2021)
 
Экс-сотрудник ЦРУ осудил США за агрессию против России

The Washington Post: США снова делают из России "империю зла", но еще могут все исправить

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. США используют против России "антисоветский нарратив", снова делая из Кремля "империю зла", но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте. Об этом газете The Washington Post заявил Джозеф Вайсберг — писатель, политолог, телесценарист, с 1987 по 2010 год служивший в ЦРУ.
Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага.
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"Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями — жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг — российское государство в лице Владимира Путина. <…> Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам", — утверждает эксперт.
Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь "врага", по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. При этом, отметил Вайсберг, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща.
"Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне", — заявил Вайсберг.
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Он также представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны — реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток.
"Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)", — утверждает он.
Эксперт заявил, что США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе.
"Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки", — резюмировал Вайсберг.
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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