https://ria.ru/20211221/ssha-1764652446.html

Америку уличили в "антисоветском нарративе" против России

Экс-сотрудник ЦРУ осудил США за агрессию против России - РИА Новости, 21.12.2021

Америку уличили в "антисоветском нарративе" против России

США используют против России "антисоветский нарратив", снова делая из Кремля "империю зла", но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте. Об этом... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:52

2021-12-21T09:52

2021-12-21T12:15

сша

москва

владимир путин

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. США используют против России "антисоветский нарратив", снова делая из Кремля "империю зла", но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте. Об этом газете The Washington Post заявил Джозеф Вайсберг — писатель, политолог, телесценарист, с 1987 по 2010 год служивший в ЦРУ.Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага."Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями — жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг — российское государство в лице Владимира Путина. <…> Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам", — утверждает эксперт.Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь "врага", по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. При этом, отметил Вайсберг, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща."Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне", — заявил Вайсберг.Он также представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны — реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток."Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)", — утверждает он.Эксперт заявил, что США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе."Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки", — резюмировал Вайсберг.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/ssha-1764567965.html

https://ria.ru/20211221/russianato-1764608390.html

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия