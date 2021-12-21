08:02 21.12.2021 (обновлено: 13:46 21.12.2021)
Песков оценил успехи применения вакцины "Спутник" в мире
Песков назвал огромным успехом применение вакцины "Спутник" более чем в 70 странах
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины "Спутник" в более чем 70 странах.
"Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) пронес вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже ее применяют у себя - это огромным успех", - сказал он в эфире "России 24".
Песков также заявил, что РФПИ использует средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе.
"Тема использования ФНБ, конечно, совсем чувствительная тема, ответственная тема. Но в любом случае нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов. В данном случае канал РФПИ представляет собой надежный канал, который позволяет использовать деньги на возвратной основе", - добавил он.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.