https://ria.ru/20211221/sputnik-1764643094.html

Песков оценил успехи применения вакцины "Спутник" в мире

Песков оценил успехи применения вакцины "Спутник" в мире - РИА Новости, 21.12.2021

Песков оценил успехи применения вакцины "Спутник" в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины "Спутник" в более чем 70 странах. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:02

2021-12-21T08:02

2021-12-21T13:46

в мире

сан-марино

мексика

сербия

дмитрий песков

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759670646_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_32f3f176c597dce8df61a5c02cfc721a.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины "Спутник" в более чем 70 странах.Песков также заявил, что РФПИ использует средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе."Тема использования ФНБ, конечно, совсем чувствительная тема, ответственная тема. Но в любом случае нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов. В данном случае канал РФПИ представляет собой надежный канал, который позволяет использовать деньги на возвратной основе", - добавил он."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20211220/voz-1764613571.html

сан-марино

мексика

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-марино, мексика, сербия, дмитрий песков, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"