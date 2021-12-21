https://ria.ru/20211221/sovbez-1764812684.html
Путин предложил обсудить на Совбезе основы госполитики в области авиации
Путин предложил обсудить на Совбезе основы госполитики в области авиации - РИА Новости, 21.12.2021
Путин предложил обсудить на Совбезе основы госполитики в области авиации
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить проект основ государственной политики в области... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:59
2021-12-21T20:59
2021-12-21T21:23
владимир путин
заседание совбеза рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года."Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года", - сказал Путин, открывая совещание.
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владимир путин, заседание совбеза рф, россия
20:59 21.12.2021 (обновлено: 21:23 21.12.2021)
Путин предложил обсудить на Совбезе основы госполитики в области авиации
Президент Путин предложил обсудить на Совбезе проект основ госполитики в области авиации