https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html

Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17

Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17 - РИА Новости, 21.12.2021

Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17

Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства "причастности" 53-й бригады российских Вооруженных сил из Курска к крушению... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:27

2021-12-21T16:27

2021-12-21T18:13

николай винниченко

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

mh17. расследование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743125320_2:313:2561:1753_1920x0_80_0_0_d4e7814a7cef02a9af6cd4015cf876f9.jpg

ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства "причастности" 53-й бригады российских Вооруженных сил из Курска к крушению рейса MH17 на востоке Украины.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе, трансляция заседания ведется на сайте суда. Надзорное ведомство начало зачитывать обвинительное заключение.Сегодня голландский прокурор Биргит ван Руссель в качестве "доказательств" представила посты в интернете: скриншот сообщения от 6 июля 2014 года, где женщина на некоем форуме для матерей пишет, что ее сына из дивизиона 53-й бригады отправляли в Ростов. Также на заседании продемонстрировали фото ее "сына", взятое с его предполагаемой страницы во "ВКонтакте", с эмблемой курской бригады.Таким образом, прокуратура вновь показала, что строит линию обвинения на непроверенных источниках из интернета. В то же время, отмечала ранее российская сторона, следственная группа по МН17 игнорирует предоставленные Москвой неопровержимые доказательства. Как заявлял судья Дагмар Костер, выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" доставили из России и затем перевезли обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. По его словам, следствие просмотрело более 500 кадров "Бука", "найденных в интернете".При этом в Минобороны России указывали на фальсификации в видеозаписях еще в 2018 году: отмечалось, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Например, видео о передвижении, как утверждалось, российского "Бука", по украинской территории — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.

https://ria.ru/20211221/sud-1764722231.html

https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html

https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия