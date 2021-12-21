Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17 - РИА Новости, 21.12.2021
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17
Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства "причастности" 53-й бригады российских Вооруженных сил из Курска к крушению... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:27
2021-12-21T18:13
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
mh17. расследование
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743125320_2:313:2561:1753_1920x0_80_0_0_d4e7814a7cef02a9af6cd4015cf876f9.jpg
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства "причастности" 53-й бригады российских Вооруженных сил из Курска к крушению рейса MH17 на востоке Украины.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе, трансляция заседания ведется на сайте суда. Надзорное ведомство начало зачитывать обвинительное заключение.Сегодня голландский прокурор Биргит ван Руссель в качестве "доказательств" представила посты в интернете: скриншот сообщения от 6 июля 2014 года, где женщина на некоем форуме для матерей пишет, что ее сына из дивизиона 53-й бригады отправляли в Ростов. Также на заседании продемонстрировали фото ее "сына", взятое с его предполагаемой страницы во "ВКонтакте", с эмблемой курской бригады.Таким образом, прокуратура вновь показала, что строит линию обвинения на непроверенных источниках из интернета. В то же время, отмечала ранее российская сторона, следственная группа по МН17 игнорирует предоставленные Москвой неопровержимые доказательства. Как заявлял судья Дагмар Костер, выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" доставили из России и затем перевезли обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. По его словам, следствие просмотрело более 500 кадров "Бука", "найденных в интернете".При этом в Минобороны России указывали на фальсификации в видеозаписях еще в 2018 году: отмечалось, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Например, видео о передвижении, как утверждалось, российского "Бука", по украинской территории — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
https://ria.ru/20211221/sud-1764722231.html
https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html
https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743125320_28:259:2413:2048_1920x0_80_0_0_986a687c47e1390584991328256e492c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия
16:27 21.12.2021 (обновлено: 18:13 21.12.2021)
 
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17

Суд по МН17 счел материалы из соцсетей доказательствами причастности российских военных

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства "причастности" 53-й бригады российских Вооруженных сил из Курска к крушению рейса MH17 на востоке Украины.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе, трансляция заседания ведется на сайте суда. Надзорное ведомство начало зачитывать обвинительное заключение.
Сегодня голландский прокурор Биргит ван Руссель в качестве "доказательств" представила посты в интернете: скриншот сообщения от 6 июля 2014 года, где женщина на некоем форуме для матерей пишет, что ее сына из дивизиона 53-й бригады отправляли в Ростов. Также на заседании продемонстрировали фото ее "сына", взятое с его предполагаемой страницы во "ВКонтакте", с эмблемой курской бригады.
Таким образом, прокуратура вновь показала, что строит линию обвинения на непроверенных источниках из интернета. В то же время, отмечала ранее российская сторона, следственная группа по МН17 игнорирует предоставленные Москвой неопровержимые доказательства. Как заявлял судья Дагмар Костер, выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" доставили из России и затем перевезли обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. По его словам, следствие просмотрело более 500 кадров "Бука", "найденных в интернете".
При этом в Минобороны России указывали на фальсификации в видеозаписях еще в 2018 году: отмечалось, что следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Например, видео о передвижении, как утверждалось, российского "Бука", по украинской территории — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
14:22
Прокурор заявил, что пуск ракеты в день крушения MH17 видели свидетели
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 16:40
Прокуратура Нидерландов заявила об аутентичности аудиозаписей по MH17
Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:34
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье
 
Николай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФMH17. РасследованиеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Лента новостейМолния
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР