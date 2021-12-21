22:26 21.12.2021 (обновлено: 23:45 21.12.2021)
Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть
Бежавший в Белоруссию польский солдат Чечко заявил, что на родине ему грозит смерть
© SputnikЭмиль Чечко
© Sputnik
МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, сообщил, что хотел бы остаться в республике, так как на родине ему может грозить смерть.
"Возвращение в Польшу — для меня это смерть", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Журналистка спросила, нужна ли Чечко помощь и защита от Минска и хочет ли он остаться жить в Белоруссии.
"Конечно да. Потому что если бы меня сейчас отдали в Польшу, зная, чем поляки раньше занимались, понятно, что бы меня ждало", — сказал польский военнослужащий.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что в прошлый четверг задержал военнослужащего Вооруженных сил Польши 1996 года рождения. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с "проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".
В интервью белорусскому телевидению солдат обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. По его словам, ему также приходилось стрелять в мигрантов. Как считает Чечко, ситуацию на приграничной территории должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство военного о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили в дезертирстве, ему может грозить до десяти лет заключения.
Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр. Часть нелегалов возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Кроме того, по фактам применения польскими силовиками спецсредств в Белоруссии возбудили дело по статье "Преступление против безопасности человечества".
В свою очередь, Варшава увеличила около границы число танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения, а также силовиков до 23 тысяч военнослужащих. Министерство обороны Белоруссии назвало эти действия неадекватным ответом на миграционный кризис. В ведомстве считают, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".