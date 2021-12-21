https://ria.ru/20211221/soldat-1764819805.html

Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть

Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть - РИА Новости, 21.12.2021

Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, сообщил, что хотел бы остаться в республике, так как на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:26

2021-12-21T22:26

2021-12-21T23:45

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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александр лукашенко

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МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший там политического убежища, сообщил, что хотел бы остаться в республике, так как на родине ему может грозить смерть.Журналистка спросила, нужна ли Чечко помощь и защита от Минска и хочет ли он остаться жить в Белоруссии."Конечно да. Потому что если бы меня сейчас отдали в Польшу, зная, чем поляки раньше занимались, понятно, что бы меня ждало", — сказал польский военнослужащий.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что в прошлый четверг задержал военнослужащего Вооруженных сил Польши 1996 года рождения. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с "проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".В интервью белорусскому телевидению солдат обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. По его словам, ему также приходилось стрелять в мигрантов. Как считает Чечко, ситуацию на приграничной территории должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство военного о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили в дезертирстве, ему может грозить до десяти лет заключения.Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр. Часть нелегалов возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Кроме того, по фактам применения польскими силовиками спецсредств в Белоруссии возбудили дело по статье "Преступление против безопасности человечества".В свою очередь, Варшава увеличила около границы число танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения, а также силовиков до 23 тысяч военнослужащих. Министерство обороны Белоруссии назвало эти действия неадекватным ответом на миграционный кризис. В ведомстве считают, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211219/migranty-1764474902.html

https://ria.ru/20211219/soldat-1764477274.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, латвия, красный крест, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии