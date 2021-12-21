https://ria.ru/20211221/sokrytie-1764737129.html

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти - РИА Новости, 21.12.2021

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:06

2021-12-21T15:06

2021-12-21T15:11

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования: так, за сокрытие фактов разлива нефти или предоставление ложной информации нарушитель заплатит до 1 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; неисполнение обязанности по утверждению плана ликвидации таких разливов; неосуществление мероприятий либо неисполнение обязанностей по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в районе деятельности, в том числе системы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов. Штрафы для должностных лиц составят от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.За повторное совершение таких правонарушений штраф составит для должностных лиц 30-60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 60-80 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей. Для ИП и юрлиц повторное нарушение может повлечь также административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.За неоповещение уполномоченного органа о разливе нефти и нефтепродуктов, предоставление неполной или ложной информации закон предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.За повторное совершение такого правонарушения штраф составит для должностных лиц 50-100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для последних двух категорий).За невыполнение в установленный срок предписания государственного экологического надзора об устранении нарушений законодательства установлен штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет для граждан штраф в 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 70-100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц – 200-300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211115/kamchatka-1759099373.html

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин