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В Совфеде одобрили соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
В Совфеде одобрили соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО - РИА Новости, 21.12.2021
В Совфеде одобрили соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
Международный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал ратификацию соглашения между Российской Федерацией и Таджикистаном о создании объединенной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:08
2021-12-21T13:08
2021-12-21T13:08
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал ратификацию соглашения между Российской Федерацией и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран.Палата намерена рассмотреть документ на заседании 24 декабря.Для создания системы будет выделен отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.В мирное время система ПВО, в соответствии с документом, будет призвана, в частности, оповещать стороны о пролетах разведывательных космических средств и следить за соблюдением правил пересечения воздушными судами государственных границ двух стран и их полетами в приграничной 50-километровой полосе.Также в задачи системы войдет "принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением порядка использования воздушного пространства сторон, а также используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов".В законе отмечается, что региональная система станет составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ.
https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html
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в мире, таджикистан, снг, россия
В Совфеде одобрили соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Международный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал ратификацию соглашения между Российской Федерацией
и Таджикистаном
о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран.
Палата намерена рассмотреть документ на заседании 24 декабря.
Для создания системы будет выделен отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.
В мирное время система ПВО, в соответствии с документом, будет призвана, в частности, оповещать стороны о пролетах разведывательных космических средств и следить за соблюдением правил пересечения воздушными судами государственных границ двух стран и их полетами в приграничной 50-километровой полосе.
Также в задачи системы войдет "принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением порядка использования воздушного пространства сторон, а также используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов".
В законе отмечается, что региональная система станет составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ
.