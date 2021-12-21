https://ria.ru/20211221/sochi-1764650396.html

В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада

В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада - РИА Новости, 21.12.2021

В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада

Последствия снегопада, прошедшего в горах Сочи 20 декабря, ликвидировали, высота снежного покрова достигала 20 миллиметров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:30

2021-12-21T10:30

2021-12-21T10:57

туризм

сочи

новости - туризм

туристы

туризм

краснодарский край

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752523183_0:124:3114:1877_1920x0_80_0_0_fc46e071ab576dbb3c46f2ac2ea69271.jpg

СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Последствия снегопада, прошедшего в горах Сочи 20 декабря, ликвидировали, высота снежного покрова достигала 20 миллиметров, сообщает пресс-служба горадминистрации.В Сочи до конца текущей недели ожидается похолодание, в некоторых районах температура воздуха опустится до минус 10 градусов. По данным администрации курорта, штормовое предупреждение, связанное со снегопадом, формированием смерчей над морем будет действовать на территории Сочи до 24 декабря."За минувшую ночь в горном кластере курорта прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 миллиметров", – говорится в релизе.Указывается, что в работах были задействованы 24 единицы снегоуборочной техники.

https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, новости - туризм, туристы, туризм, краснодарский край, погода