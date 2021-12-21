https://ria.ru/20211221/sochi-1764650396.html
В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада
В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада - РИА Новости, 21.12.2021
В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада
Последствия снегопада, прошедшего в горах Сочи 20 декабря, ликвидировали, высота снежного покрова достигала 20 миллиметров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:30
2021-12-21T10:30
2021-12-21T10:57
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
туризм
краснодарский край
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752523183_0:124:3114:1877_1920x0_80_0_0_fc46e071ab576dbb3c46f2ac2ea69271.jpg
СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Последствия снегопада, прошедшего в горах Сочи 20 декабря, ликвидировали, высота снежного покрова достигала 20 миллиметров, сообщает пресс-служба горадминистрации.В Сочи до конца текущей недели ожидается похолодание, в некоторых районах температура воздуха опустится до минус 10 градусов. По данным администрации курорта, штормовое предупреждение, связанное со снегопадом, формированием смерчей над морем будет действовать на территории Сочи до 24 декабря."За минувшую ночь в горном кластере курорта прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 миллиметров", – говорится в релизе.Указывается, что в работах были задействованы 24 единицы снегоуборочной техники.
https://ria.ru/20211220/sochi-1764515988.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752523183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f78f7ab8c354131dcf732394de79f02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туристы, туризм, краснодарский край, погода
10:30 21.12.2021 (обновлено: 10:57 21.12.2021)
В Сочи ликвидировали последствия ночного снегопада
В Сочи прошел ночной снегопад, штормовое предупреждение действует до 24 декабря
СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Последствия снегопада, прошедшего в горах Сочи 20 декабря, ликвидировали, высота снежного покрова достигала 20 миллиметров, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Сочи до конца текущей недели ожидается похолодание, в некоторых районах температура воздуха опустится до минус 10 градусов. По данным администрации курорта, штормовое предупреждение, связанное со снегопадом, формированием смерчей над морем будет действовать на территории Сочи до 24 декабря.
"За минувшую ночь в горном кластере курорта прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 миллиметров", – говорится в релизе.
Указывается, что в работах были задействованы 24 единицы снегоуборочной техники.