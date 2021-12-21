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В Уфе стая бродячих собака искусала девочку

В Уфе стая бродячих собака искусала девочку - РИА Новости, 21.12.2021

В Уфе стая бродячих собака искусала девочку

Стая бездомных собак искусала 13-летнюю девочку в Уфе, которая шла на каток, ребенок доставлен в больницу, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:18

2021-12-21T13:18

2021-12-21T13:32

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 21 дек – РИА Новости. Стая бездомных собак искусала 13-летнюю девочку в Уфе, которая шла на каток, ребенок доставлен в больницу, сообщает прокуратура Башкирии.По данным ведомства, случай произошел в микрорайоне Шакша."По предварительным данным, днем 19 декабря 2021 года несовершеннолетняя направлялась на каток. В пути следования стая бездомных собак напала на ребенка, в результате она получила укушенные раны головы, туловища и конечностей. Школьница доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.Прокуратура по региону организовала проверку."В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, уполномоченных организаций по обращению с животными без владельцев, в том числе по их отлову, а также соблюдению прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья", - сообщили в башкирской прокуратуре.В управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что на месте происшествия провели рейд специалисты центра общественной безопасности, полицейские, представители администрации Калининского района и работники службы по отлову собак.

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происшествия, уфа, республика башкортостан