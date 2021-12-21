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В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом

В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом - РИА Новости, 21.12.2021

В Воронеже проверяют видео с привязанным к мчащейся машине снегокатом

Полиция начала проверку по видео из Воронежа, где машина по трассе на скорости около 90 километров в час везет снегокат с молодым человеком за рулем, сообщила... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:36

2021-12-21T10:36

2021-12-21T10:36

происшествия

воронеж

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео из Воронежа, где машина по трассе на скорости около 90 километров в час везет снегокат с молодым человеком за рулем, сообщила во вторник РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Видео экстремальной езды появилось в воронежских Telegram-каналах. В коротком ролике, снятом из салона машины, автор показывает, что его автомобиль едет со скоростью под 90 километров час, а справа за едущей на такой же скорости машине привязан снегокат, на котором сидит молодой человек."По опубликованному видео сотрудники полиции установят все обстоятельства и примут меры к правонарушителю", - сказала собеседница агентства.

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто