https://ria.ru/20211221/snapchat-1764662317.html
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
В работе Snapchat произошел глобальный сбой - РИА Новости, 21.12.2021
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:46
2021-12-21T10:46
2021-12-21T10:46
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости/Прайм. Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Snapchat, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 9.54 мск. Наибольшее количество сообщений поступает от пользователей из США. О сбоях сообщают также из Нидерландов, Канады, Германии, Великобритании и других стран.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на сбои в работе приложения и в соединении с сервером, а также проблемы с авторизацией.Snapchat - мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Разработчик - компания Snap, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Санта-Монике (штат Калифорния, США).
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в мире, технологии, сша, санта-моника, калифорния
В работе Snapchat произошел глобальный сбой
Пользователи Snapchat сообщили о сбоях в работе сервиса, сообщил сайт Downdetector