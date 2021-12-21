https://ria.ru/20211221/siriya-1764707988.html
Путин оценил эффект от присутствия российских сил в Сирии
Путин оценил эффект от присутствия российских сил в Сирии - РИА Новости, 21.12.2021
Путин оценил эффект от присутствия российских сил в Сирии
Присутствие российских сил в Сирии вносит ощутимый вклад в стабильность в этой стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:38
2021-12-21T13:38
2021-12-21T13:47
война в сирии
в мире
сирия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Присутствие российских сил в Сирии вносит ощутимый вклад в стабильность в этой стране, заявил президент России Владимир Путин."Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой Республике", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны.
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в мире, сирия, владимир путин
13:38 21.12.2021 (обновлено: 13:47 21.12.2021)
Путин оценил эффект от присутствия российских сил в Сирии
Президент Путин: присутствие российских сил в Сирии вносит ощутимый вклад в стабильность