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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211221/siriya-1764663653.html
Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии
Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.12.2021
Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах "астанинского" формата о необходимости... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:54
2021-12-21T10:54
война в сирии
в мире
оон
тегеран (город)
мид турции
война в сирии
александр лаврентьев
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах "астанинского" формата о необходимости решить вопрос с территориальной целостностью Сирии.По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась, именно поэтому страны-гаранты "астанинского" процесса (Иран, РФ, Турция) говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии."Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать", - сказал Лаврентьев в ходе встречи с турецкой делегацией, возглавляемой гендиректором двусторонних политических отношений МИД Турции Уналом Сельчуком.Российская делегация во главе с Лаврентьевым уже провела двусторонние переговоры с делегациями правительства Сирии и Ирана.Глава иранской делегации Али Асгар Хаджи после переговоров с Лаврентьевым заявил журналистам о близости позиций Москвы и Тегерана о развития событий в Сирии.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Одной из проблем является также вопрос сирийского Идлиба, где действуют протурецкие группировки.Идлиб, расположенный на севере Сирии, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
https://ria.ru/20211221/uregulirovanie-1764641658.html
https://ria.ru/20211221/terroristy-1764640272.html
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в мире, оон, тегеран (город), мид турции, война в сирии, александр лаврентьев, нур-султан, россия
10:54 21.12.2021
 
Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии

Спецпредставитель президента Лаврентьев обсудил с турецкой стороной целостность Сирии

© AFP 2021 / Giuseppe CacaceАвиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019
Авиаудар в районе сирийского Багуза. 18 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне на переговорах "астанинского" формата о необходимости решить вопрос с территориальной целостностью Сирии.
По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась, именно поэтому страны-гаранты "астанинского" процесса (Иран, РФ, Турция) говорят о приверженности суверенитету, территориальной целостности Сирии.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
07:33
В МИД Сирии рассказали, что тормозит урегулирование ситуации в стране
"Но, как мы видим, сложности существуют, их надо решать", - сказал Лаврентьев в ходе встречи с турецкой делегацией, возглавляемой гендиректором двусторонних политических отношений МИД Турции Уналом Сельчуком.
Российская делегация во главе с Лаврентьевым уже провела двусторонние переговоры с делегациями правительства Сирии и Ирана.
Глава иранской делегации Али Асгар Хаджи после переговоров с Лаврентьевым заявил журналистам о близости позиций Москвы и Тегерана о развития событий в Сирии.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Одной из проблем является также вопрос сирийского Идлиба, где действуют протурецкие группировки.
Идлиб, расположенный на севере Сирии, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
Город Дума - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
06:26
Спецпредставитель России заявил об активизации террористов в Сирии
 
Война в СирииВ миреООНТегеран (город)МИД ТурцииВойна в СирииАлександр ЛаврентьевНур-СултанРоссия
 
 
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