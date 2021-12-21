06:41 21.12.2021 (обновлено: 06:42 21.12.2021)
Россия взаимодействует с Турцией по ситуации на севере Сирии
Спецпредставитель Лаврентьев: Россия взаимодействует с Турцией по ситуации на севере Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
"Мы очень плотно взаимодействуем с нашими турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере, на северо-западе. Конечно, не все обязательства турецкой стороной выполнены, но мы видим их активное желание содействовать этому процессу", - сказал Лаврентьев журналистам.
По его словам, предпосылки для выполнения договоренностей Турции и России есть.
Идлиб, расположенный на севере Сирии, считается единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.