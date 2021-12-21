https://ria.ru/20211221/siriya-1764640593.html

Россия взаимодействует с Турцией по ситуации на севере Сирии

Россия взаимодействует с Турцией по ситуации на севере Сирии - РИА Новости, 21.12.2021

Россия взаимодействует с Турцией по ситуации на севере Сирии

Москва плотно контактирует с Анкарой по ситуации на севере Сирии, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T06:41

2021-12-21T06:41

2021-12-21T06:42

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НУР-СУЛТАН, 21 дек – РИА Новости. Москва плотно контактирует с Анкарой по ситуации на севере Сирии, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.По его словам, предпосылки для выполнения договоренностей Турции и России есть.Идлиб, расположенный на севере Сирии, считается единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

https://ria.ru/20211221/terroristy-1764640272.html

иран

сирия

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в мире, иран, оон, сирия, турция, александр лаврентьев, нур-султан, россия