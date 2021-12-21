20:53 21.12.2021 (обновлено: 22:14 21.12.2021)
Шольц в разговоре с Путиным высказался о ситуации на границе Украины
Канцлер Шольц в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
БЕРЛИН, 21 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины и заявил о срочной необходимости деэскалации, сообщила пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров.
"Федеральный канцлер и президент России… говорили об усилении российского военного присутствия у границ Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о срочной необходимости деэскалации", - говорится в сообщении.
Также канцлер ФРГ Шольц подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате, сообщила пресс-служба правительства Германии.
"Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.