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Шольц в разговоре с Путиным высказался о ситуации на границе Украины
Шольц в разговоре с Путиным высказался о ситуации на границе Украины - РИА Новости, 21.12.2021
Шольц в разговоре с Путиным высказался о ситуации на границе Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины и заявил о срочной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:53
2021-12-21T22:14
в мире
украина
германия
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
киев
владимир путин
нато
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БЕРЛИН, 21 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины и заявил о срочной необходимости деэскалации, сообщила пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров."Федеральный канцлер и президент России… говорили об усилении российского военного присутствия у границ Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о срочной необходимости деэскалации", - говорится в сообщении.Также канцлер ФРГ Шольц подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате, сообщила пресс-служба правительства Германии."Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764792666.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, киев, владимир путин, нато, россия
20:53 21.12.2021 (обновлено: 22:14 21.12.2021)
 
Шольц в разговоре с Путиным высказался о ситуации на границе Украины

Канцлер Шольц в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией на границе Украины и заявил о срочной необходимости деэскалации, сообщила пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров.
"Федеральный канцлер и президент России… говорили об усилении российского военного присутствия у границ Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о срочной необходимости деэскалации", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
18:31
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Также канцлер ФРГ Шольц подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате, сообщила пресс-служба правительства Германии.
"Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
19:42
Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"
 
В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНРКиевВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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