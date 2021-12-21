https://ria.ru/20211221/shkola-1764699553.html

В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест

В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест - РИА Новости, 21.12.2021

В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест

В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета республики. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:11

2021-12-21T13:11

2021-12-21T13:11

удмуртская республика

общество

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

единая россия

александр бречалов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

УФА, 21 дек – РИА Новости. В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета республики.Он напомнил, что из-за аварийного состояния здания коррекционной школы №39 Ижевска пришлось распределить детей в другие учебные заведения."Мы были вынуждены распределить детей по двум другим школам. Ситуация крайне острая, и лично держал этот вопрос на контроле глава администрации (главы Удмуртии – ред.) Сергей Смирнов. Мы приняли решение строить новую школу, в следующем году мы должны сделать проектно-сметную документацию строительства коррекционной школы на 600 мест. Запрос на эту школу крайне высок. Я ставлю задачу правительству Удмуртской республики – крайний срок это 1 сентября 2024 года, когда дети должны пойти в школу. Но я уверен, что при четкой организации процесса и, безусловно, при поддержке правительства РФ нам в силах запустить эту школу в 2023 году", - сказал Бречалов.По его словам, по федеральной программе, инициированной партией "Единая Россия" и поддержанной президентом страны Владимиром Путиным, в ближайшие два года в Удмуртии отремонтируют 15 школ."Удмуртия будет участвовать активно (в программе – ред.), планируем отремонтировать 15 школ, в большей части – это сельские школы, 9 из них - в 2022 году, остальные в 2023 году", - заявил глава региона, призвав общественность, членов партии "Единая Россия" контролировать ход ремонтов учебных организаций.По словам Бречалова, в 2022 году в регионе также в школах откроют 38 "Точек роста", обновят материально-техническую базу шести колледжей, двух коррекционных школ и в 62 школах, отремонтируют 25 спортивных залов школ, создадут 3908 мест в учреждениях дополнительного образования."Кроме того, с 1 января мы увеличиваем учебные расходы на дошкольников в два раза. Это с 250 рублей до 500 рублей, и на каждого школьника с 500 рублей до 1 тысячи в год. Из бюджета региона на эти цели выделено 119 миллионов рублей", - пояснил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764118187.html

https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, единая россия, александр бречалов, россия