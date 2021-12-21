В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест
В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест
УФА, 21 дек – РИА Новости. В Ижевске построят новую коррекционную школу на 600 мест, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета республики.
Он напомнил, что из-за аварийного состояния здания коррекционной школы №39 Ижевска пришлось распределить детей в другие учебные заведения.
"Мы были вынуждены распределить детей по двум другим школам. Ситуация крайне острая, и лично держал этот вопрос на контроле глава администрации (главы Удмуртии – ред.) Сергей Смирнов. Мы приняли решение строить новую школу, в следующем году мы должны сделать проектно-сметную документацию строительства коррекционной школы на 600 мест. Запрос на эту школу крайне высок. Я ставлю задачу правительству Удмуртской республики – крайний срок это 1 сентября 2024 года, когда дети должны пойти в школу. Но я уверен, что при четкой организации процесса и, безусловно, при поддержке правительства РФ нам в силах запустить эту школу в 2023 году", - сказал Бречалов.
По его словам, по федеральной программе, инициированной партией "Единая Россия" и поддержанной президентом страны Владимиром Путиным, в ближайшие два года в Удмуртии отремонтируют 15 школ.
"Удмуртия будет участвовать активно (в программе – ред.), планируем отремонтировать 15 школ, в большей части – это сельские школы, 9 из них - в 2022 году, остальные в 2023 году", - заявил глава региона, призвав общественность, членов партии "Единая Россия" контролировать ход ремонтов учебных организаций.
По словам Бречалова, в 2022 году в регионе также в школах откроют 38 "Точек роста", обновят материально-техническую базу шести колледжей, двух коррекционных школ и в 62 школах, отремонтируют 25 спортивных залов школ, создадут 3908 мест в учреждениях дополнительного образования.
"Кроме того, с 1 января мы увеличиваем учебные расходы на дошкольников в два раза. Это с 250 рублей до 500 рублей, и на каждого школьника с 500 рублей до 1 тысячи в год. Из бюджета региона на эти цели выделено 119 миллионов рублей", - пояснил глава Удмуртии.