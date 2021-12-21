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Спасателя, выжившего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписали из больницы
Спасателя, выжившего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписали из больницы - РИА Новости, 21.12.2021
Спасателя, выжившего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписали из больницы
Горноспасатель Александр Заковряшин, пострадавший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:24
2021-12-21T15:24
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Горноспасатель Александр Заковряшин, пострадавший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.Сперва считалось, что Заковряшин погиб вместе с другими горноспасателями. О том, что Заковряшин самостоятельно вышел на поверхность, стало известно 26 ноября."На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает", – говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов (17 шахтеров, 12 спасателей). С начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтера, 34 спасателя).Отмечается, что в настоящее время спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки в шахте. На месте работают 12 человек, задействовано три единицы техники.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:24 21.12.2021
 
Спасателя, выжившего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписали из больницы

Горноспасателя, выжившего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписали из больницы

© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная" в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Горноспасатель Александр Заковряшин, пострадавший на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Сперва считалось, что Заковряшин погиб вместе с другими горноспасателями. О том, что Заковряшин самостоятельно вышел на поверхность, стало известно 26 ноября.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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"На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов (17 шахтеров, 12 спасателей). С начала отчетного периода сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтера, 34 спасателя).
Отмечается, что в настоящее время спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки в шахте. На месте работают 12 человек, задействовано три единицы техники.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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