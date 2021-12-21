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Раскрыта шокирующая правда, как девятилетняя студентка сдает сессию в МГУ
Однокурсники девятилетней студентки МГУ рассказали, как она сдает сессию - РИА Новости, 21.12.2021
Раскрыта шокирующая правда, как девятилетняя студентка сдает сессию в МГУ
Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:40
2021-12-21T03:40
2021-12-21T11:42
общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию.Собеседница издания уточнила, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию. Как утверждает другой ее одногруппник, с последней дисциплиной у нее могут возникнуть проблемы.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
03:40 21.12.2021 (обновлено: 11:42 21.12.2021)
Однокурсники девятилетней студентки МГУ рассказали, как она сдает сессию
Однокурсники девятилетней студентки МГУ Тепляковой: девочка сдает сессию по особому плану