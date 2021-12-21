https://ria.ru/20211221/sessiya-1764638441.html

Раскрыта шокирующая правда, как девятилетняя студентка сдает сессию в МГУ

Однокурсники девятилетней студентки МГУ рассказали, как она сдает сессию - РИА Новости, 21.12.2021

Раскрыта шокирующая правда, как девятилетняя студентка сдает сессию в МГУ

Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:40

2021-12-21T03:40

2021-12-21T11:42

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию.Собеседница издания уточнила, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию. Как утверждает другой ее одногруппник, с последней дисциплиной у нее могут возникнуть проблемы.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова