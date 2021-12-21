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В МО усилят приоритет цифровых сервисов для упрощения жизни жителей

В МО усилят приоритет цифровых сервисов для упрощения жизни жителей - РИА Новости, 21.12.2021

В МО усилят приоритет цифровых сервисов для упрощения жизни жителей

Московская область вошла в пилотный проект "Клиентроцентричное государство", в основе которого лежит цифровизация и максимальное упрощение жизни жителям... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:53

2021-12-21T16:53

2021-12-21T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московская область вошла в пилотный проект "Клиентроцентричное государство", в основе которого лежит цифровизация и максимальное упрощение жизни жителям региона, сообщил телеканал "360".Реализацию проекта губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко."Нам было доверено руководить Московской областью президентом, жителями. Заручиться доверием, вниманием на каждой территории региона – весьма непростая задача. Именно поэтому есть один из принципов, который мы сформулировали в 2013 году: житель всегда прав", – сказал Воробьев.Проект подразумевает цифровизацию всех процессов, проактивность услуг, требование минимума документов от заявителей, улучшение работы МФЦ и "Госуслуг", а также постоянную связь властей с жителями.На данный момент МО перевела в онлайн уже 218 услуг. Жителям стало проще получать справки, медицинскую помощь, записывать детей в сады и не только. Впереди – новые шаги к цифровизации и отказу от бумажных процессов.Дмитрий Григоренко отметил, что именно цифровизация является важным инструментом клиентоцентричности."Она уникальна тем, что эффект получают все участники процесса. Гражданин – изменение подходов со стороны государства, уже другой уровень комфорта", – сказал зампред правительства.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)