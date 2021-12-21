Российские критики рассказали, какие сериалы 2021 года считают лучшими

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские критики рассказали сайту Кино-Театр.Ру, какие отечественные сериалы 2021 года считают лучшими, сообщает пресс-служба издания.В опросе участвовало 20 экспертов из разных изданий. Они должны были назвать свою тройку лидеров. "Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на телевидении и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47 процентов пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилась треть контента)", — говорится в пресс-релизе.Больше всего голосов набрали "Вампиры средней полосы" Антона Маслова. Они попали в личный топ 12-ти журналистов, восемь из них поставили сериал на первую строчку. В проекте рассказывается о вурдалаках из Смоленска. Смертных они не убивают и очень бережно относятся к тем, чью кровь пьют. Их тихая жизнь заканчивается, когда рядом с городом находят обескровленный труп. На втором месте "Хрустальный" Душана Глигорова. Главный герой — московский следователь. В шахтерском городке, в котором он родился, появился маньяк. Детектив должен вернуться домой и найти преступника. Этот проект упомянули шесть журналистов, а четверо отдали ему первое место.Третью строчку занял "Вертинский" Авдотьи Смирновой, посвященный судьбе русского шансонье. Образ артиста воплотил Алексей Филимонов. Сериал попал в рейтинг шести критиков, трое из них разместили проект на первой строчке своего топа. На четвертом, пятом и шестом месте расположились "Большая секунда", "Вне себя" и "Пингвины моей мамы".
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские критики рассказали сайту Кино-Театр.Ру, какие отечественные сериалы 2021 года считают лучшими, сообщает пресс-служба издания.
В опросе участвовало 20 экспертов из разных изданий. Они должны были назвать свою тройку лидеров.
"Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на телевидении и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47 процентов пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилась треть контента)", — говорится в пресс-релизе.
Больше всего голосов набрали "Вампиры средней полосы" Антона Маслова. Они попали в личный топ 12-ти журналистов, восемь из них поставили сериал на первую строчку. В проекте рассказывается о вурдалаках из Смоленска. Смертных они не убивают и очень бережно относятся к тем, чью кровь пьют. Их тихая жизнь заканчивается, когда рядом с городом находят обескровленный труп.
На втором месте "Хрустальный" Душана Глигорова. Главный герой — московский следователь. В шахтерском городке, в котором он родился, появился маньяк. Детектив должен вернуться домой и найти преступника. Этот проект упомянули шесть журналистов, а четверо отдали ему первое место.
Третью строчку занял "Вертинский" Авдотьи Смирновой, посвященный судьбе русского шансонье. Образ артиста воплотил Алексей Филимонов. Сериал попал в рейтинг шести критиков, трое из них разместили проект на первой строчке своего топа.
На четвертом, пятом и шестом месте расположились "Большая секунда", "Вне себя" и "Пингвины моей мамы".
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