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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211221/series-1764709757.html
Российские критики рассказали, какие сериалы 2021 года считают лучшими
Российские критики рассказали, какие сериалы 2021 года считают лучшими - РИА Новости, 21.12.2021
Российские критики рассказали, какие сериалы 2021 года считают лучшими
Российские критики рассказали сайту Кино-Театр.Ру, какие отечественные сериалы 2021 года считают лучшими, сообщает пресс-служба издания. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:23
2021-12-21T16:23
культура
авдотья смирнова
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские критики рассказали сайту Кино-Театр.Ру, какие отечественные сериалы 2021 года считают лучшими, сообщает пресс-служба издания.В опросе участвовало 20 экспертов из разных изданий. Они должны были назвать свою тройку лидеров. "Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на телевидении и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47 процентов пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилась треть контента)", — говорится в пресс-релизе.Больше всего голосов набрали "Вампиры средней полосы" Антона Маслова. Они попали в личный топ 12-ти журналистов, восемь из них поставили сериал на первую строчку. В проекте рассказывается о вурдалаках из Смоленска. Смертных они не убивают и очень бережно относятся к тем, чью кровь пьют. Их тихая жизнь заканчивается, когда рядом с городом находят обескровленный труп. На втором месте "Хрустальный" Душана Глигорова. Главный герой — московский следователь. В шахтерском городке, в котором он родился, появился маньяк. Детектив должен вернуться домой и найти преступника. Этот проект упомянули шесть журналистов, а четверо отдали ему первое место.Третью строчку занял "Вертинский" Авдотьи Смирновой, посвященный судьбе русского шансонье. Образ артиста воплотил Алексей Филимонов. Сериал попал в рейтинг шести критиков, трое из них разместили проект на первой строчке своего топа. На четвертом, пятом и шестом месте расположились "Большая секунда", "Вне себя" и "Пингвины моей мамы".
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авдотья смирнова, новости культуры, кино и сериалы
16:23 21.12.2021
 
Российские критики рассказали, какие сериалы 2021 года считают лучшими

Российские критики рассказали сайту какие сериалы 2021 года считают лучшими

© Видеосервис STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
© Видеосервис START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские критики рассказали сайту Кино-Театр.Ру, какие отечественные сериалы 2021 года считают лучшими, сообщает пресс-служба издания.
В опросе участвовало 20 экспертов из разных изданий. Они должны были назвать свою тройку лидеров.
"Кино-Театр.Ру, как обычно, предложил экспертам ограничиться проектами свыше четырех серий, вышедшими на телевидении и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 (в 2020 году — 152), из них 47 процентов пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилась треть контента)", — говорится в пресс-релизе.
Больше всего голосов набрали "Вампиры средней полосы" Антона Маслова. Они попали в личный топ 12-ти журналистов, восемь из них поставили сериал на первую строчку. В проекте рассказывается о вурдалаках из Смоленска. Смертных они не убивают и очень бережно относятся к тем, чью кровь пьют. Их тихая жизнь заканчивается, когда рядом с городом находят обескровленный труп.
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
1 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
© МТС Медиа (2021)Кадр из сериала "Хрустальный"
Кадр из сериала Хрустальный
2 из 3
Кадр из сериала "Хрустальный"
© МТС Медиа (2021)
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
3 из 3
Кадр из сериала "Вертинский"
© "Первый канал"
1 из 3
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
© Видеосервис START
2 из 3
Кадр из сериала "Хрустальный"
© МТС Медиа (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Вертинский"
© "Первый канал"
На втором месте "Хрустальный" Душана Глигорова. Главный герой — московский следователь. В шахтерском городке, в котором он родился, появился маньяк. Детектив должен вернуться домой и найти преступника. Этот проект упомянули шесть журналистов, а четверо отдали ему первое место.
Третью строчку занял "Вертинский" Авдотьи Смирновой, посвященный судьбе русского шансонье. Образ артиста воплотил Алексей Филимонов. Сериал попал в рейтинг шести критиков, трое из них разместили проект на первой строчке своего топа.
На четвертом, пятом и шестом месте расположились "Большая секунда", "Вне себя" и "Пингвины моей мамы".
Кадр из сериала Ничего особенного
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