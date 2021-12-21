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Россиян предупредили о смертельной угрозе на Новый год
Названа главная угроза сердцу в новогодние праздники - РИА Новости, 21.12.2021
Россиян предупредили о смертельной угрозе на Новый год
Австралийские кардиологи в преддверии Нового года обратили внимание на особенности так называемого синдрома праздничного сердца, пишет портал Medicalexpress. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:56
2021-12-21T17:44
сердце
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Австралийские кардиологи в преддверии Нового года обратили внимание на особенности так называемого синдрома праздничного сердца, пишет портал Medicalexpress.В первую очередь медики констатировали рост числа пациентов с фибрилляцией предсердий после активного потребления алкоголя в зимние праздники. Исследователи проанализировали данные 408 тысяч участников из Британского биобанка, чтобы выяснить, как спиртные напитки влияют на сердце."Мы стремились прояснить взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца, которая часто представляет собой опасные для жизни нарушения сердечного ритма, и внезапной сердечной смертью, которая, как считалось, бывает вызвана потерей функции сердца и может быть спровоцирована фибрилляцией желудочков", — объяснил ведущий исследователь Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг.Ученые наблюдали U-образную связь между потреблением алкоголя и риском внезапной сердечной смерти (ВСС), что согласуется с предыдущими научными работами. Однако это неожиданно, поскольку считается, что ее случаи чаще всего ​​вызваны фибрилляцией желудочков, хотя и не всегда. Фактически некоторые ВСС на самом деле становятся следствием состояний, не связанных с сердцем, и это может объяснить то, что алкоголь по-разному влияет на такие сходные патологии.Несмотря на распространенное мнение, что алкоголь в целом полезен для сердца, его избыток увеличивает вероятность инфаркта миокарда, демонстрируя, что "больше не значит лучше", подытожили ученые.
https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004976.html
https://ria.ru/20211219/prazdniki-1764417524.html
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сердце, здоровье - общество, здоровье
16:56 21.12.2021 (обновлено: 17:44 21.12.2021)
 
Названа главная угроза сердцу в новогодние праздники

Австралийские кардиологи рассказали об опасном "праздничном сердечном синдроме"

© Pixabay / Jill WellingtonНовогодний либо рождественский стол
Новогодний либо рождественский стол - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Pixabay / Jill Wellington
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Австралийские кардиологи в преддверии Нового года обратили внимание на особенности так называемого синдрома праздничного сердца, пишет портал Medicalexpress.
В первую очередь медики констатировали рост числа пациентов с фибрилляцией предсердий после активного потребления алкоголя в зимние праздники. Исследователи проанализировали данные 408 тысяч участников из Британского биобанка, чтобы выяснить, как спиртные напитки влияют на сердце.
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"Мы стремились прояснить взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца, которая часто представляет собой опасные для жизни нарушения сердечного ритма, и внезапной сердечной смертью, которая, как считалось, бывает вызвана потерей функции сердца и может быть спровоцирована фибрилляцией желудочков", — объяснил ведущий исследователь Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг.
Ученые наблюдали U-образную связь между потреблением алкоголя и риском внезапной сердечной смерти (ВСС), что согласуется с предыдущими научными работами. Однако это неожиданно, поскольку считается, что ее случаи чаще всего ​​вызваны фибрилляцией желудочков, хотя и не всегда. Фактически некоторые ВСС на самом деле становятся следствием состояний, не связанных с сердцем, и это может объяснить то, что алкоголь по-разному влияет на такие сходные патологии.
Несмотря на распространенное мнение, что алкоголь в целом полезен для сердца, его избыток увеличивает вероятность инфаркта миокарда, демонстрируя, что "больше не значит лучше", подытожили ученые.
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