Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/schenok-1764636747.html
Байден завел щенка немецкой овчарки
Байден завел щенка немецкой овчарки - РИА Новости, 21.12.2021
Байден завел щенка немецкой овчарки
Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T01:59
2021-12-21T02:01
в мире
сша
джо байден
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764177023_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_c8434bfdfae9f0f76c39faa53d6514e5.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.Президент сопроводил публикации фотографией щенка и видео, на котором играет с Комманедром в мяч. "Встречайте нового члена семьи Байденов", - подписал президент публикацию с видео.Как сообщает телеканал CNN, щенка президенту подарили родственники.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет. Байдены сказали, что всегда будут по нему скучать.
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764177023_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_aeec4c24846fca2a245e23fbaf7b25be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, вашингтон
01:59 21.12.2021 (обновлено: 02:01 21.12.2021)
 
Байден завел щенка немецкой овчарки

Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.

"Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер", - написал Байден в Twitter.

Президент сопроводил публикации фотографией щенка и видео, на котором играет с Комманедром в мяч. "Встречайте нового члена семьи Байденов", - подписал президент публикацию с видео.
Как сообщает телеканал CNN, щенка президенту подарили родственники.
В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.
В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет. Байдены сказали, что всегда будут по нему скучать.
 
В миреСШАДжо БайденВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Лента новостейМолния
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР