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Байден завел щенка немецкой овчарки
Байден завел щенка немецкой овчарки - РИА Новости, 21.12.2021
Байден завел щенка немецкой овчарки
Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T01:59
2021-12-21T01:59
2021-12-21T02:01
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.Президент сопроводил публикации фотографией щенка и видео, на котором играет с Комманедром в мяч. "Встречайте нового члена семьи Байденов", - подписал президент публикацию с видео.Как сообщает телеканал CNN, щенка президенту подарили родственники.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет. Байдены сказали, что всегда будут по нему скучать.
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в мире, сша, джо байден, вашингтон
01:59 21.12.2021 (обновлено: 02:01 21.12.2021)
Байден завел щенка немецкой овчарки
Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости.
Президент США
Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.
"Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер", - написал Байден в Twitter.
Президент сопроводил публикации фотографией щенка и видео, на котором играет с Комманедром в мяч. "Встречайте нового члена семьи Байденов", - подписал президент публикацию с видео.
Как сообщает телеканал CNN, щенка президенту подарили родственники.
В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.
В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет. Байдены сказали, что всегда будут по нему скучать.