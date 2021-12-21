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Байден завел щенка немецкой овчарки

Байден завел щенка немецкой овчарки - РИА Новости, 21.12.2021

Байден завел щенка немецкой овчарки

Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T01:59

2021-12-21T01:59

2021-12-21T02:01

в мире

сша

джо байден

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.Президент сопроводил публикации фотографией щенка и видео, на котором играет с Комманедром в мяч. "Встречайте нового члена семьи Байденов", - подписал президент публикацию с видео.Как сообщает телеканал CNN, щенка президенту подарили родственники.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.В июне президент и первая леди сообщили, что один из питомцев президента, пес породы "немецкая овчарка" по кличке Чемп, скончался в Белом доме, он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет. Байдены сказали, что всегда будут по нему скучать.

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в мире, сша, джо байден, вашингтон