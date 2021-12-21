https://ria.ru/20211221/sapega-1764690795.html

В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги

В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги - РИА Новости, 21.12.2021

В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги

Россия надеется, что власти Белоруссии примут правильное решение в ситуации с россиянкой Софьей Сапегой, которую в Белоруссии обвиняют по семи статьям... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:47

2021-12-21T12:47

2021-12-21T13:08

минск

россия

вильнюс

белоруссия

андрей руденко

ryanair

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что власти Белоруссии примут правильное решение в ситуации с россиянкой Софьей Сапегой, которую в Белоруссии обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Наши консульские сотрудники, посольство наше регулярно посещают ее, активно участвуют во всех судебных делах, касающихся ее дальнейшей судьбы. Мы будем надеяться, что будет принято правильное решение", - сказал Руденко.В понедельник Сапеге оставили в силе меру пресечения - домашний арест. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

https://ria.ru/20211220/sapega-1764583513.html

минск

россия

вильнюс

белоруссия

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минск, россия, вильнюс, белоруссия, андрей руденко, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега