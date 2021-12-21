12:47 21.12.2021 (обновлено: 13:08 21.12.2021)
В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу Сапеги
В МИД надеются, что Минск примет правильное решение по делу россиянки Сапеге
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что власти Белоруссии примут правильное решение в ситуации с россиянкой Софьей Сапегой, которую в Белоруссии обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Наши консульские сотрудники, посольство наше регулярно посещают ее, активно участвуют во всех судебных делах, касающихся ее дальнейшей судьбы. Мы будем надеяться, что будет принято правильное решение", - сказал Руденко.
Вчера, 12:22Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании
В понедельник Сапеге оставили в силе меру пресечения - домашний арест. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
20 декабря, 17:02Уголовное дело против россиянки Сапеги передали прокурору