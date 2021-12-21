https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании

Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании - РИА Новости, 21.12.2021

Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании

Обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса россиянка София Сапега попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, передает... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:22

2021-12-21T12:22

2021-12-21T13:35

белоруссия

софия сапега

в мире

александр лукашенко

россия

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса россиянка София Сапега попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на отчима девушки.В понедельник Сапеге оставили в силе меру пресечения — домашний арест. Следственный комитет сообщил, что передал уголовное дело против нее прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение. В частности, россиянке вменяют возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков."Мы надеемся на возможный благоприятный исход дела", — приводит слова ее отчима Сергея Дудича Sputnik Беларусь.Следовавший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбудили дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем взяли под стражу гражданку России. Изначально оба содержались в СИЗО в Минске, а затем их перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20211221/sapega-1764690795.html

https://ria.ru/20211209/ryanair-1762994654.html

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белоруссия, софия сапега, в мире, александр лукашенко, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta