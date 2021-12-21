16:09 21.12.2021 (обновлено: 17:59 21.12.2021)
В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России
Госдеп США заявил о подготовке новых мер сдерживания против России из-за Украины
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Мы согласны, что дипломатия, особенно через нормандский формат - единственный ответственный путь вперед для разрешения конфликта", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга. По ее словам, пока стороны настаивают на дипломатии, необходимо готовиться к другому подходу, "включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС".
15 декабря, 04:37В США отвели Украине трое суток в войне с Россией
На минувшей неделе на встрече Донфрид с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.