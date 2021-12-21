https://ria.ru/20211221/sanktsii-1764758794.html

В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России

В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России - РИА Новости, 21.12.2021

В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России

Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:09

2021-12-21T16:09

2021-12-21T17:59

в мире

украина

сша

россия

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы согласны, что дипломатия, особенно через нормандский формат - единственный ответственный путь вперед для разрешения конфликта", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга. По ее словам, пока стороны настаивают на дипломатии, необходимо готовиться к другому подходу, "включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС".На минувшей неделе на встрече Донфрид с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764137319.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, государственный департамент сша