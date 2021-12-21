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В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России
В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России - РИА Новости, 21.12.2021
В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России
Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:09
2021-12-21T17:59
в мире
украина
сша
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Мы согласны, что дипломатия, особенно через нормандский формат - единственный ответственный путь вперед для разрешения конфликта", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга. По ее словам, пока стороны настаивают на дипломатии, необходимо готовиться к другому подходу, "включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС".На минувшей неделе на встрече Донфрид с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html
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в мире, украина, сша, россия, государственный департамент сша
16:09 21.12.2021 (обновлено: 17:59 21.12.2021)
 
В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против России

Госдеп США заявил о подготовке новых мер сдерживания против России из-за Украины

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Дипломатия - единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины, но необходимо готовиться и к другому подходу, включающему "санкционные опции", заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Мы согласны, что дипломатия, особенно через нормандский формат - единственный ответственный путь вперед для разрешения конфликта", - заявила Донфрид в ходе телефонного брифинга. По ее словам, пока стороны настаивают на дипломатии, необходимо готовиться к другому подходу, "включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС".
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 04:37
В США отвели Украине трое суток в войне с Россией
На минувшей неделе на встрече Донфрид с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Ранее Рябков говорил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
В Москву Донфрид прибыла из Киева, где беседовала с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Андреем Костиным. Сообщалось также, что Донфрид собирается обсудить в Брюсселе итоги своих переговоров в Москве, чтобы продолжить координацию США с партнерами в Европе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 22:00
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
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