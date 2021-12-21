https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился - РИА Новости, 21.12.2021

Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился

Вылетевший в Ташкент самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который по технической причине вынужден был вернуться в аэропорт Минска, благополучно... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:50

2021-12-21T23:50

2021-12-21T23:59

белоруссия

минск

белавиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b88142304edbf92c4b2dab3110fde65.jpg

МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ташкент самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который по технической причине вынужден был вернуться в аэропорт Минска, благополучно приземлился, сообщила во вторник пресс-служба белорусского аэропорта.По информации сервиса FlightRadar24, самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент в 20.15 мск, развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что борт возвращается по технической причине, в аэропорту готовы создать условия для безопасной посадки судна."В 23.30 Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в официальном Telegram-канале минского аэропорта.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. На официальном сайте "Белавиа" лишь сообщается, что вечерний рейс в Ташкент "задержан, (вылет из Минска - ред.) ожидается 00.30".

https://ria.ru/20211217/samolet-1764267442.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, белавиа