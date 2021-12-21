https://ria.ru/20211221/samolet-1764825214.html
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился - РИА Новости, 21.12.2021
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
Вылетевший в Ташкент самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который по технической причине вынужден был вернуться в аэропорт Минска, благополучно... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T23:50
2021-12-21T23:50
2021-12-21T23:59
белоруссия
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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Вылетевший в Ташкент самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который по технической причине вынужден был вернуться в аэропорт Минска, благополучно приземлился, сообщила во вторник пресс-служба белорусского аэропорта.По информации сервиса FlightRadar24, самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент в 20.15 мск, развернулся, недолетев до границы республики, и стал кружить недалеко от аэропорта белорусской столицы. Аэропорт Минска сообщил, что борт возвращается по технической причине, в аэропорту готовы создать условия для безопасной посадки судна."В 23.30 Boeing-737 "Белавиа" благополучно приземлился в национальном аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в официальном Telegram-канале минского аэропорта.Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. На официальном сайте "Белавиа" лишь сообщается, что вечерний рейс в Ташкент "задержан, (вылет из Минска - ред.) ожидается 00.30".
https://ria.ru/20211217/samolet-1764267442.html
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белоруссия, минск, белавиа
23:50 21.12.2021 (обновлено: 23:59 21.12.2021)
Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
Вернувшийся в Минск по технической причине самолет "Белавиа" благополучно приземлился