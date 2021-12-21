https://ria.ru/20211221/samolet-1764824016.html

Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности

Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности - РИА Новости, 21.12.2021

Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", направлявшийся в Ташкент, возвращается в аэропорт Минска по технической причине, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:21

2021-12-21T23:21

2021-12-21T23:58

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", направлявшийся в Ташкент, возвращается в аэропорт Минска по технической причине, сообщила во вторник пресс-служба минского аэропорта.По информации сервиса FlightRadar24, самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании, который вылетел из аэропорта Минска в Ташкент примерно в 20.10 (совпадает с мск), развернулся, недолетев до границы республики, и кружит недалеко от аэропорта белорусской столицы. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. На официальном сайте "Белавиа" лишь сообщается, что вечерний рейс в Ташкент "задержан, (вылет из Минска – ред.) ожидается 23.30"."Борт авиакомпании "Белавиа", выполняющий рейс B2755 из Минска в Ташкент, по технической причине возвращается в аэропорт вылета", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале минского аэропорта.Уточняется, что самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в 20.15 и должен был прибыть в ташкентский аэропорт спустя 5 часов. "Однако, пролетая над городом Быхов, воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "службы Национального аэропорта готовы к приему воздушного судна и обеспечению всех необходимых мероприятий для безопасной посадки".

https://ria.ru/20211217/samolet-1764267442.html

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в мире, минск, ташкент, белавиа, flightradar24, boeing 737-800