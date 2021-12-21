https://ria.ru/20211221/samochuvstvie-1764820482.html
Псаки рассказала о самочувствии Байдена
Псаки рассказала о самочувствии Байдена - РИА Новости, 21.12.2021
Псаки рассказала о самочувствии Байдена
Президент США Джо Байден не чувствует недомогания, несмотря на контакт с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T22:33
2021-12-21T22:33
2021-12-21T22:33
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джо байден
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не чувствует недомогания, несмотря на контакт с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома, заявила официальный представитель администрации Джен Псаки."Я провела с ним несколько часов этим утром, он чувствует себя великолепно", - сказала Псаки на брифинге.Ранее сообщалось, что сотрудник Белого дома, контактировавший с Байденом 17 декабря, заразился коронавирусом. Байден после этого сдал отрицательные тесты. Президент США не планирует уходить на карантин.
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки
Псаки рассказала о самочувствии Байдена
Представитель Белого дома Псаки сообщила, что Байден чувствует себя великолепно