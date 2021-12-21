https://ria.ru/20211221/samochuvstvie-1764820482.html

Псаки рассказала о самочувствии Байдена

Псаки рассказала о самочувствии Байдена - РИА Новости, 21.12.2021

Псаки рассказала о самочувствии Байдена

Президент США Джо Байден не чувствует недомогания, несмотря на контакт с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:33

2021-12-21T22:33

2021-12-21T22:33

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джо байден

администрация президента сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не чувствует недомогания, несмотря на контакт с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома, заявила официальный представитель администрации Джен Псаки."Я провела с ним несколько часов этим утром, он чувствует себя великолепно", - сказала Псаки на брифинге.Ранее сообщалось, что сотрудник Белого дома, контактировавший с Байденом 17 декабря, заразился коронавирусом. Байден после этого сдал отрицательные тесты. Президент США не планирует уходить на карантин.

https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761353767.html

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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки