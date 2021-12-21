Азаров провел совещание по подготовке юбилейной студенческой весны в Самаре
Азаров провел совещание по подготовке юбилейной "Российской студенческой весны" в Самаре
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке и проведению в регионе в 2022 году юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна", сообщает пресс-служба облправительства.
"Во вторник, 21 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке и проведению на территории Самарской области ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в 2022 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в обсуждении приняли участие председатель Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи", член Общественной палаты РФ, сопредседатель рабочей группы Павел Красноруцкий, главы министерств и ведомств, представители вузов, творческих и общественных организаций региона.
Открывая совещание, Азаров напомнил, что в планах расширить формат фестиваля, ожидается, что "Российская студенческая весна" выйдет на улицы Самары и станет общегородским праздником.
Красноруцкий, в свою очередь, предложил включить в программу фестиваля помимо выступлений творческих коллективов обширную деловую программу, а также рассмотреть возможность проведения в рамках церемонии открытия студвесны комиссии Госсовета по культуре, темой которого станет народное искусство, так как 2022 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Кроме того, Красноруцкий предложил пригласить для участия в "Российской студенческой весне" танцевальные коллективы из стран СНГ и провести массовое выступление на улицах города, задействовав всех жителей и гостей региона. По информации пресс-службы, Азаров поддержал озвученные идеи.
Также на совещании прозвучало предложение вместе с установочным совещанием, которое состоится в феврале будущего года, провести образовательный форум для творческих коллективов университетов с мастер-классами, которые помогут участникам лучше подготовиться к фестивалю. В этот же период предлагается провести конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России". Губернатор предложил приурочить проведение конкурса красоты к 8 Марта, напомнив также о том, что 5 марта отмечается 80 лет со дня премьеры легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве.
"Я очень надеюсь, что для всех участников и всех, кто сможет посетить студвесну, это событие станет важным событием в его жизни, чтобы человек спустя годы и десятилетия мог бы сказать: "Я там был", - цитирует Азарова пресс-служба.