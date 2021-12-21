https://ria.ru/20211221/sakhar-1764736728.html

В России в 2022 году могут вырасти оптовые цены на сахар

В России в 2022 году могут вырасти оптовые цены на сахар - РИА Новости, 21.12.2021

В России в 2022 году могут вырасти оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в текущем сезоне имеют потенциал роста в пределах 10% и могут вырасти до 55 рублей за килограмм до середины лета 2022 года, считает... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:05

2021-12-21T15:05

2021-12-21T15:05

экономика

россия

дмитрий рылько

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости/Прайм. Оптовые цены на сахар в текущем сезоне имеют потенциал роста в пределах 10% и могут вырасти до 55 рублей за килограмм до середины лета 2022 года, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько."(Оптовые) цены на сахар в этом сезоне, мы считаем, имеют некоторый потенциал прироста, потому что дешевого сахара в мире нет. Стоимость беспошлинного сахара, который может быть теоретически завезен на территорию РФ, будет в районе 50 рублей, может быть и повыше, в зависимости от курса рубля", - сказал Рылько в ходе вебинара журнала "Агроинвестор".Между тем, в настоящее время сахар в опте стоит дешевле 50 рублей, и поэтому есть вероятность краткосрочного роста в сторону 55 рублей на пике сезона. "Может быть, это случится в конце июня-начале июля, и где-то в этих пределах цены между условными 47 и 55 рублями и будут находиться до конца сезона", - добавил Рылько.Он напомнил, что в позапрошлом сезоне в РФ было рекордное производство сахара, 8 миллионов тонн, а в прошлом сезоне, из-за серьезного неурожая сахарной свеклы, оно упало до порядка 5 миллионов тонн.В 2021 году производство сахара восстанавливается после провала 2020 года: по оценке ИКАРа, оно может составить 5,6-5,7 миллиона тонн. "Это достаточно скромно, без рекордов. Правительство, понимая это, решило либерализовать этот рынок и дает квоту на беспошлинный импорт белого сахара или сахара-сырца (300 тысяч тонн - ред.)", - напомнил Рылько."В следующем сезоне ожидается, что будет некоторое расширение посевных площадей под сахарной свеклой и пока, условно, урожай, который может быть чуть выше - 6 миллионов тонн", - сказал Рылько.

https://ria.ru/20211115/tseny-1759095788.html

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экономика, россия, дмитрий рылько