Киев прилагает все усилия для возвращения Саакашвили, заявил Ермак
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев прилагает все усилия для экстрадиции Саакашвили
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украинская власть делает все, чтобы вернуть в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сегодня День рождения у Михаила Саакашвили, с которым я знаком много лет... Михаил остается гражданином Украины. Для президента (Владимира Зеленского - ред.) и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину", - написал Ермак в своем Facebook.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.