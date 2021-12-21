https://ria.ru/20211221/saakashvili-1764808468.html

Киев прилагает все усилия для возвращения Саакашвили, заявил Ермак

Киев прилагает все усилия для возвращения Саакашвили, заявил Ермак - РИА Новости, 21.12.2021

Киев прилагает все усилия для возвращения Саакашвили, заявил Ермак

Украинская власть делает все, чтобы вернуть в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:29

2021-12-21T20:29

2021-12-21T20:29

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грузия

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украинская власть делает все, чтобы вернуть в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Сегодня День рождения у Михаила Саакашвили, с которым я знаком много лет... Михаил остается гражданином Украины. Для президента (Владимира Зеленского - ред.) и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину", - написал Ермак в своем Facebook.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211219/saakashvili-1764444124.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, андрей ермак, facebook, задержание саакашвили в грузии