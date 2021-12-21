https://ria.ru/20211221/russianato-1764608390.html

"Не пойдем на компромисс". Россия поставила НАТО перед сложным выбором

"Не пойдем на компромисс". Россия поставила НАТО перед сложным выбором - РИА Новости, 21.12.2021

"Не пойдем на компромисс". Россия поставила НАТО перед сложным выбором

Не расширяться на восток, не принимать Украину, запретить любую военную деятельность в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья — по сути, Россия РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:00

2021-12-21T08:00

2021-12-21T11:01

киев

сергей рябков

александр грушко

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восточная европа

джозеф "бо" байден

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Отписка до пуска. В НАТО выдвинули России условия для диалога Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik В стиле "пить-то я буду, а вот курить не брошу" соглашаются они пойти нам навстречу. В прямом смысле готовы сблизить позиции, окончательно и бесповоротно оприходовав для этого Украину. Потому что, как они говорят, это касается только их и ее. audio/mpeg

Отписка до пуска. В НАТО выдвинули России условия для диалога Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik В стиле "пить-то я буду, а вот курить не брошу" соглашаются они пойти нам навстречу. В прямом смысле готовы сблизить позиции, окончательно и бесповоротно оприходовав для этого Украину. Потому что, как они говорят, это касается только их и ее. audio/mpeg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ксения Мельникова. Не расширяться на восток, не принимать Украину, запретить любую военную деятельность в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья — по сути, Россия потребовала от НАТО и США вернуться к ситуации 1997 года. Москва дала понять: нужны юридические гарантии безопасности. Если проблемы не решать, "ответ будет военным".Публичные действия"Сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами не работают, надо просто сесть и поговорить", — заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.О гарантиях, причем именно юридических — поскольку устные обещания Запад не сдержал, — в середине ноября заговорил Владимир Путин. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел, он подчеркивал, что Россия — миролюбие государство, однако в НАТО настроены на конфронтацию.Примерно через месяц Москва передала Вашингтону проекты "Договора между Россией и США о гарантиях безопасности" и "Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора". И документы сразу опубликовали, что не в традициях российской дипломатии.Не принимать Украину, вывести ядерное оружиеВ первом проекте восемь пунктов. В начале отмечается, что страны должны избегать вооруженных конфликтов и противостояния, поскольку "это может дойти до применения ядерного оружия". Москва предлагает взаимные обязательства "не наносить ущерб безопасности", размещая вооруженные силы на территории третьих стран. Речь идет, в первую очередь, об Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Другие пункты — запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности вне национальной территории, обещание воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков с ядерным и неядерным вооружением.Главное: НАТО не следует расширяться на восток и принимать в блок страны, входившие в Советский Союз. Пентагон также не должен создавать на этих территориях военные базы и использовать местную инфраструктуру.Москва, помимо этого, настаивает на вывозе из Европы американского ядерного оружия.Во втором проекте на один пункт больше. Сторонам не следует считать себя противниками и не нужно создавать ситуации, "которые могли бы расценить как угрозу для национальной безопасности". Спорные вопросы надо решать с помощью консультаций. В том числе в формате Совета Россия — НАТО.Некоторые положения касаются только альянса. Россия просит отвести вооружения и вооруженные силы с территории государств, вошедших в блок после 1997 года.Ответа Москва ждет в ближайшее время, пояснили в МИД.Россия проводит новые красные линииНа Западе к этой инициативе отнеслись по-разному. В США отметили, что предложения видели и обсуждают их с европейскими партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена сообщило, что часть инициатив Москвы в Белом доме считают неприемлемыми, а некоторые, напротив, — полезными. Ответить должны на этой неделе."Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность. Все страны имеют право определять собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт полагает, что у России нет права указывать партнерам НАТО, как себя вести. Ее литовский коллега Арвидас Анушаускас уверен, что нельзя "позволять Москве проводить новые красные линии" и "делить Европу на сферы влияния".Похожей позиции придерживается и генсек альянса. "Идея конференции, на которой мы заново обсуждаем сферы влияния, в рамках которых великие державы будут определять, что их соседи могут и не могут делать, заставит нас отступить назад. Это неправильное направление", — подчеркнул Йенс Столтенберг. Конечно, налаживать отношения надо. "Но не за счет наших основополагающих ценностей", — добавил он."Конечные намерения России неясны, за исключением того, что они стремятся угрожать Украине и ослабить ее. Недопустимо, чтобы Москва использовала кризис для достижения цели по изменению структуры безопасности в Европе", — так отреагировал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Ответ будет военно-техническим"Формальным поводом для проектов послужило обострение ситуации на Украине. Но Россия и раньше предлагала обсудить это на разных площадках. В Москве заверили, что ни о каком нападении, о чем твердят западные СМИ, нет и помыслов. "Те, кто разогревают эту тему, стремятся не избежать конфликта, а спровоцировать власти Киева, это необдуманные и опасные действия", — уточнил замглавы МИД Сергей Рябков.Однако если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — отметил Рябков.Это подтвердили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "в такой ситуации возможны самые разные варианты".Очевидно, что предложения опубликовали сразу в расчете на общественно-политический резонанс. "Цель — активизировать потенциальных сторонников конструктивного диалога с Россией, проверить, насколько они готовы к обсуждению", — говорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.При этом документы, направленные США и НАТО, хотя и дополняют друг друга, но все же разные. "Надо рассматривать каждый по отдельности. К тому же речь не идет об односторонних шагах, Москва предлагает взаимные обязательства. Нельзя это однозначно назвать ультиматумом или требованием капитуляции. Возможно, на Западе выдвинут встречные инициативы", — добавил эксперт.В любом случае, Россия продемонстрировала готовность к диалогу. Теперь мяч на стороне НАТО и США.

https://ria.ru/20211130/vstrecha-1761555064.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764302123.html

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киев, сергей рябков, александр грушко, евросоюз, нато, совет россия-нато, восточная европа, джозеф "бо" байден, россия