https://ria.ru/20211221/rubl-1764634739.html
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля - РИА Новости, 21.12.2021
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T02:12
2021-12-21T02:12
2021-12-21T02:12
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
коронавирус covid-19
артем тузов
олег шибанов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную роль эксперты, опрошенные "Прайм".По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, влияние рубля как региональной валюты так или иначе ограничено, как минимум, из-за не проработанного валютного рынка между странами так, чтобы курсы валют ЕАЭС могли определяться и через организованные торги на бирже. Нужно обеспечить, по мнению Шибанова, свободный доступ к обмену валюты на бирже для всех желающих.Что касается укрепления курса рубля в ближайшее время, то Шибанов заметил, что из-за бюджетного правила Минфина национальная валюта не может произвольно укрепляться, даже если наблюдается сильный рост нефтяных котировок, хотя они, безусловно, — немаловажный фактор поддержки для рубля.
https://ria.ru/20211217/rubl-1764149188.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, коронавирус covid-19, артем тузов, олег шибанов
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
Эксперты Тузов и Шибанов: рубль будет укрепляться в 2022 году при отсутствии новых штаммов