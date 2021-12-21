https://ria.ru/20211221/rubl-1764634739.html

Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля

Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля - РИА Новости, 21.12.2021

Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля

Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T02:12

2021-12-21T02:12

2021-12-21T02:12

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

коронавирус covid-19

артем тузов

олег шибанов

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную роль эксперты, опрошенные "Прайм".По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, влияние рубля как региональной валюты так или иначе ограничено, как минимум, из-за не проработанного валютного рынка между странами так, чтобы курсы валют ЕАЭС могли определяться и через организованные торги на бирже. Нужно обеспечить, по мнению Шибанова, свободный доступ к обмену валюты на бирже для всех желающих.Что касается укрепления курса рубля в ближайшее время, то Шибанов заметил, что из-за бюджетного правила Минфина национальная валюта не может произвольно укрепляться, даже если наблюдается сильный рост нефтяных котировок, хотя они, безусловно, — немаловажный фактор поддержки для рубля.

https://ria.ru/20211217/rubl-1764149188.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, коронавирус covid-19, артем тузов, олег шибанов