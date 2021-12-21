Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/rubl-1764634739.html
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля - РИА Новости, 21.12.2021
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T02:12
2021-12-21T02:12
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийский экономический союз
коронавирус covid-19
артем тузов
олег шибанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную роль эксперты, опрошенные "Прайм".По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, влияние рубля как региональной валюты так или иначе ограничено, как минимум, из-за не проработанного валютного рынка между странами так, чтобы курсы валют ЕАЭС могли определяться и через организованные торги на бирже. Нужно обеспечить, по мнению Шибанова, свободный доступ к обмену валюты на бирже для всех желающих.Что касается укрепления курса рубля в ближайшее время, то Шибанов заметил, что из-за бюджетного правила Минфина национальная валюта не может произвольно укрепляться, даже если наблюдается сильный рост нефтяных котировок, хотя они, безусловно, — немаловажный фактор поддержки для рубля.
https://ria.ru/20211217/rubl-1764149188.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз, коронавирус covid-19, артем тузов, олег шибанов
02:12 21.12.2021
 
Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля

Эксперты Тузов и Шибанов: рубль будет укрепляться в 2022 году при отсутствии новых штаммов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль продолжит укрепляться в 2022 году, если ему не помешают геополитика и новые штаммы COVID-19, оценили перспективы национальной валюты и ее региональную роль эксперты, опрошенные "Прайм".

"В рамках ЕАЭС доля российской валюты в расчетах за экспорт выросла до 69,8 процента, а в расчетах за импорт до 75,3 процента. То есть можно смело сказать, что в рамках ЕАЭС, рубль является предпочтительной валютой расчетов для ВЭД", — отметил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олега Шибанова, влияние рубля как региональной валюты так или иначе ограничено, как минимум, из-за не проработанного валютного рынка между странами так, чтобы курсы валют ЕАЭС могли определяться и через организованные торги на бирже. Нужно обеспечить, по мнению Шибанова, свободный доступ к обмену валюты на бирже для всех желающих.
Что касается укрепления курса рубля в ближайшее время, то Шибанов заметил, что из-за бюджетного правила Минфина национальная валюта не может произвольно укрепляться, даже если наблюдается сильный рост нефтяных котировок, хотя они, безусловно, — немаловажный фактор поддержки для рубля.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 02:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийский экономический союзКоронавирус COVID-19Артем ТузовОлег Шибанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Лента новостейМолния
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР