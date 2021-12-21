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Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы
Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы - РИА Новости, 21.12.2021
Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы
Со второй половины 2022 года въезд на территорию Евросоюза станет цифровым: проверять туристов на паспортном контроле будут роботы, пишет "Турпром" со ссылкой... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:24
2021-12-21T18:24
2021-12-21T18:24
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Со второй половины 2022 года въезд на территорию Евросоюза станет цифровым: проверять туристов на паспортном контроле будут роботы, пишет "Турпром" со ссылкой на европейские СМИ.Умные машины смогут идентифицировать прибывающих из-за границы гостей через распознавание лиц и отпечатков пальцев.Уточняется, что биометрический досмотр будет применяться ко всем гражданам, въезжающим из-за пределов Евросоюза. Перед поездкой путешественнику необходимо заполнить специальную форму и заплатить семь евро. Как только ее одобрят, туристам из третьих стран разрешат перемещаться по ЕС.С помощью новой системы власти Европы хотят повысить уровень комфорта пассажиров, уменьшить расходы, пополнить базы данных, а также снизить возможность террористической угрозы.
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технологии, виза, европа, евросоюз, новости - туризм, туристы, туризм
Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы
Въезд в страны Европы станет цифровым со второй половины 2022 года