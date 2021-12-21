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Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы

Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы - РИА Новости, 21.12.2021

Проверять въезжающих в страны ЕС туристов будут роботы

Со второй половины 2022 года въезд на территорию Евросоюза станет цифровым: проверять туристов на паспортном контроле будут роботы, пишет "Турпром" со ссылкой... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:24

2021-12-21T18:24

2021-12-21T18:24

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Со второй половины 2022 года въезд на территорию Евросоюза станет цифровым: проверять туристов на паспортном контроле будут роботы, пишет "Турпром" со ссылкой на европейские СМИ.Умные машины смогут идентифицировать прибывающих из-за границы гостей через распознавание лиц и отпечатков пальцев.Уточняется, что биометрический досмотр будет применяться ко всем гражданам, въезжающим из-за пределов Евросоюза. Перед поездкой путешественнику необходимо заполнить специальную форму и заплатить семь евро. Как только ее одобрят, туристам из третьих стран разрешат перемещаться по ЕС.С помощью новой системы власти Европы хотят повысить уровень комфорта пассажиров, уменьшить расходы, пополнить базы данных, а также снизить возможность террористической угрозы.

https://ria.ru/20211221/zakony-1764549301.html

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