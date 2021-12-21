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Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19
Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что рекомендовал бы коллегам из других субъектов РФ сохранять резерв коек для больных COVID. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:00
2021-12-21T16:00
2021-12-21T16:15
россия
коронавирус в россии
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сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что рекомендовал бы коллегам из других субъектов РФ сохранять резерв коек для больных COVID."Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя "горячий резерв", с учетом того, что мы видим, что "омикрон" очень быстро нарастает. И динамика заболеваемости выше, чем у "дельты" или предыдущих мутаций", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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россия, коронавирус в россии, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:00 21.12.2021 (обновлено: 16:15 21.12.2021)
Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19
Мэр Москвы Собянин призвал коллег из регионов сохранять резерв коек для больных COVID-19