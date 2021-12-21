https://ria.ru/20211221/rezerv-1764754683.html

Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19

Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Собянин призвал коллег сохранять резерв коек для больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что рекомендовал бы коллегам из других субъектов РФ сохранять резерв коек для больных COVID. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:00

2021-12-21T16:00

2021-12-21T16:15

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сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что рекомендовал бы коллегам из других субъектов РФ сохранять резерв коек для больных COVID."Я бы рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя "горячий резерв", с учетом того, что мы видим, что "омикрон" очень быстро нарастает. И динамика заболеваемости выше, чем у "дельты" или предыдущих мутаций", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764757378.html

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россия, коронавирус в россии, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19