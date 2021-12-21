https://ria.ru/20211221/raskhody-1764640107.html

Опрос показал, сколько российские семьи тратят в месяц на базовые нужды

Опрос показал, сколько российские семьи тратят в месяц на базовые нужды - РИА Новости, 21.12.2021

Опрос показал, сколько российские семьи тратят в месяц на базовые нужды

Почти каждой четвертой российской семье нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей, более 22% необходимо от 100 тысяч, при этом на 15-30... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T06:11

2021-12-21T06:11

2021-12-21T06:11

общество

исследование

москва

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти каждой четвертой российской семье нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей, более 22% необходимо от 100 тысяч, при этом на 15-30 тысяч рублей готовы прожить лишь около 6% граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Остальные россияне имеют более скромные требования: 21,1% считают достаточной сумму 50–70 тысяч рублей, 22,2% готовы прожить на 30–50 тысяч рублей в месяц, а 5,8% – на 15–30 тысяч рублей.Около 90,5% россиян в 2021 году отметили значительный рост цен в магазинах, еще 9,1% считают, что рост цен был незначительным, и только 0,4% опрошенных полагают, что цены в магазинах остались без изменений.Значительнее всего, по мнению респондентов, подорожали продукты питания - об этом заявили 93,8% опрошенных, лекарства (54%), непродовольственные товары повседневного спроса (46,7%), аренда квартир и ЖКХ (44,5%), одежда и обувь (38%). Меньше участников опроса обратили внимание на рост цен на отдых и развлечения (19,7%) и образовательные услуги (15,3%).Большинство респондентов полагает, что товары и услуги продолжат дорожать: 79,4% опрошенных считают, что подорожание в 2021 году по-прежнему будет значительным, однако 18% граждан ожидают незначительной инфляции, а 2,6% россиян рассчитывают на то, что товары и услуги не подорожают вовсе.Компания проводила исследование в декабре по репрезентативной выборке среди 1500 россиян по всей стране.

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764149425.html

https://ria.ru/20211213/dokhody-1763388459.html

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общество, исследование, москва, россия