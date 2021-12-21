https://ria.ru/20211221/rapira-1764675129.html

Врачи спасли омича, который получил ранение рапирой в голову

Врачи спасли омича, который получил ранение рапирой в голову - РИА Новости, 21.12.2021

Врачи спасли омича, который получил ранение рапирой в голову

Медики омской больницы скорой медицинской помощи №1 спасли 19-летнего парня, которому клинок вошел в лицо на 6 сантиметров, сообщили в министерстве... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:47

2021-12-21T11:47

2021-12-21T11:49

происшествия

омская область

здоровье - общество

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ОМСК, 21 дек - РИА Новости. Медики омской больницы скорой медицинской помощи №1 спасли 19-летнего парня, которому клинок вошел в лицо на 6 сантиметров, сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.Удар пришёлся в подглазничную область. Врачи диагностировали у него повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести и внутримозговую гематому."Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы все жизненно важные функции мозга были сохранены. Чудом можно считать и то, что парню удалось сохранить зрение. Омские врачи совершили настоящее чудо. Чудом можно считать то, что парню удалось сохранить зрение. Накануне он был прооперирован. Доктора выражают надежду на то, что выздоровление пройдет хорошо", - сказали РИА Новости в минздраве.В пресс-службе областного УМВД объяснили, что молодой человек и его друг занимались фехтованием. Два месяца назад пострадавший заказал две 120-сантиметровые рапиры. В воскресенье, 19 декабря, они вышли во двор на улице Багратиона и решили проверить клинки в деле, при этом не используя защитную экипировку. Товарищ пострадавшего сделал выпад и уколол его в лицо. Сначала друзья посчитали, что ничего страшного не произошло, но через час раненному парню стало плохо и его доставили в больницу.Рапиры у фехтовальщиков изъяли и направили на экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210817/zrenie-1746076492.html

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происшествия, омская область, здоровье - общество