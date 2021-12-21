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Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР и Европе
Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР и Европе - РИА Новости, 21.12.2021
Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР и Европе
Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:53
2021-12-21T07:53
2021-12-21T07:53
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.В ведомстве отметили, что китайская сторона "много раз ясно выражала свою позицию по вопросу о ракетах средней дальности и решительно выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, вашингтон (город), пекин, сергей рябков, мид кнр, нато, россия
Китай выступил против размещения США ракет средней дальности в АТР и Европе
МИД КНР выступил против размещения США наземных ракет средней дальности в АТР и Европе