11:24 21.12.2021 (обновлено: 12:38 21.12.2021)
В Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры
Глава Свердловской области Куйвашев отменил QR-коды для входа в ТЦ до 20 января
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил посещать торговые центры без QR-кодов до 20 января. На аналогичные период заведениям общепита в регионе разрешили работать в ночное время.
По его словам, причинами для этого стало снижение заболеваемости и трудности, с которым столкнулись предприниматели из-за пандемии.
"Я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код", — написал глава региона на странице в Instagram.
При этом для посещения кафе и ресторанов он все же понадобится.
В последние недели ежесуточное число заболевших коронавирусом находится на уровне 600. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 192,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами болезни стали более девяти тысяч человек.
Вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от болезни. как отметил глава Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.