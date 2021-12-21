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Калининградская область не будет вводить QR-коды на общественном транспорте

Калининградская область не будет вводить QR-коды на общественном транспорте - РИА Новости, 21.12.2021

Калининградская область не будет вводить QR-коды на общественном транспорте

Калининградские власти не будут вводить QR-коды на общественном транспорте, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:04

2021-12-21T10:04

2021-12-21T10:04

распространение коронавируса

общество

калининградская область

вячеслав володин

госдума рф

антон алиханов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградские власти не будут вводить QR-коды на общественном транспорте, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов."Нет, и не собираюсь", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о перспективе введения QR-кодов на транспорте в Калининградской области.В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, согласно положениям которого россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения этого проекта.Из российских регионов наличие QR-кодов с 22 ноября стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в Татарстане.

https://ria.ru/20211220/politika-1764501117.html

калининградская область

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общество, калининградская область, вячеслав володин, госдума рф, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии