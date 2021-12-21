https://ria.ru/20211221/putin-1764803596.html
Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"
Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска" - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:42
2021-12-21T19:42
2021-12-21T19:45
в мире
киев
германия
владимир путин
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям, это мешает проведению саммита в "нормандском" формате, сообщает пресс-служба Кремля.Путин во вторник провел телефонный разговор с Шольцем. Отмечается, что по просьбе канцлера была обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта."Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года - что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764792666.html
киев
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, германия, владимир путин, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
19:42 21.12.2021 (обновлено: 19:45 21.12.2021)
Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"
Президент Путин заявил Шольцу об уклонении Киева от выполнения минских договоренностей