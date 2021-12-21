https://ria.ru/20211221/putin-1764803596.html

Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"

Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска" - РИА Новости, 21.12.2021

Путин заявил Шольцу, что Киев уклоняется от выполнения "Минска"

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:42

2021-12-21T19:42

2021-12-21T19:45

в мире

киев

германия

владимир путин

олаф шольц

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям, это мешает проведению саммита в "нормандском" формате, сообщает пресс-служба Кремля.Путин во вторник провел телефонный разговор с Шольцем. Отмечается, что по просьбе канцлера была обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта."Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года - что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском" формате", - говорится в сообщении.

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киев

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в мире, киев, германия, владимир путин, олаф шольц, ситуация в днр и лнр