https://ria.ru/20211221/putin-1764789006.html

Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции

Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции - РИА Новости, 21.12.2021

Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:09

2021-12-21T18:09

2021-12-21T18:15

телеканал rt

франция

владимир путин

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции канал RT, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал "Russia Today". Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210911/zakharova-1749682792.html

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телеканал rt, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия