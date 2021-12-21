https://ria.ru/20211221/putin-1764789006.html
Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции
Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции - РИА Новости, 21.12.2021
Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:09
2021-12-21T18:09
2021-12-21T18:15
телеканал rt
франция
владимир путин
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции канал RT, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал "Russia Today". Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", - говорится в сообщении.
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телеканал rt, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия
18:09 21.12.2021 (обновлено: 18:15 21.12.2021)
Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции
Президент Путин обратил внимание Макрона на ограничения в работе RT во Франции