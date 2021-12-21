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"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами - РИА Новости, 21.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
Усиление международной напряженности, развитие перспективных технологий и модернизация армии — на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:23
2021-12-21T18:52
безопасность
грузия
владимир путин
леонид ивашов
нато
вооруженные силы украины
константин сивков
академия геополитических проблем
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Усиление международной напряженности, развитие перспективных технологий и модернизация армии — на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин перечислил основные военные угрозы для страны и обозначил пути дальнейшего развития Вооруженных сил. По его словам, Россия готова к любым вызовам, но сделать для национальной безопасности еще предстоит немало.О расширении НАТОЗапад уже несколько месяцев бездоказательно обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину и грозит жесткими санкциями. Параллельно Вашингтон и Брюссель накачивают ВСУ современными вооружениями и размещают военную инфраструктуру у российских границ. По словам президента, особую обеспокоенность в Кремле вызывает развертывание в Восточной Европе элементов американской глобальной системы противоракетной обороны."То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина, — отметил Путин. — На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве".Глава государства подчеркнул, что расширение НАТО на восток — это следствие эйфории победы коллективного Запада в холодной войне и неправильного анализа ситуации на международной арене. Путин предупредил, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги и примет военно-технические меры, адекватные угрозам. В частности — на военное освоение Украины Североатлантическим альянсом."Если их инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — пояснил Путин.Особую озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Действительно, в последние годы на восточном фланге Североатлантического альянса зачастили с маневрами. Разведывательные самолеты и беспилотники западных стран постоянно наведываются к Крыму и линии соприкосновения в Донбассе."Самый лучший способ реагировать на подобную ситуацию — это не допустить ее, — прокомментировал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Сегодня мы пожинаем горькие плоды 1990-х. В те годы власти не проявили принципиальности по поводу расширения НАТО. Тогда был нарратив: "Запад нам не враг". Необходимо было юридически оформить запрет для стран бывшего СССР на вступление в НАТО — многих сегодняшних проблем удалось бы избежать. Конечно, США не горят желанием с нами повоевать, но были бы рады столкнуть нас лбом с Европой. А значит, нужно договариваться напрямую с европейцами, предлагать им новую систему коллективной безопасности. И, конечно же, нельзя забывать Китай, который мог бы стать сильным союзником.Об УкраинеМинистр обороны Сергей Шойгу указал, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч штыков. Это создает постоянную напряженность на российских границах. На Украине же, по его словам, в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний."Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских Сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям, — сообщил Шойгу. — Кроме того, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".Надо сказать, подобные действия вполне в духе стран Запада. Террористические группировки, так или иначе связанные с Вашингтоном и Брюсселем, неоднократно использовали химический "козырь" в Сирии. После каждой такой атаки европейские и американские СМИ дружно возлагали ответственность за теракт на президента страны Башара Асада. А в апреле 2017-го авиация НАТО даже нанесла ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс, сославшись на очередные бездоказательные обвинения сирийских властей в применении химического оружия. Не исключено, что Вашингтон решится на похожую авантюру и в Донбассе.В своем докладе Шойгу констатировал, что США и НАТО постепенно увеличивают интенсивность подготовки войск вблизи России. В частности, в Польше создается инфраструктура для бронетанковой бригады США, которую Вашингтон в любой момент может расширить до дивизии. На учениях альянс отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с привлечением Грузии, Молдавии и Украины.Как считает доктор военных наук Константин Сивков, на Украине сложилась крайне напряженная ситуация. "Бойцов ЧВК там более чем достаточно было и раньше. Самое опасное, что сейчас они планируют имитировать применение химического оружия и тем самым обосновать вмешательство в войну сил НАТО. Кроме того, это может означать, что альянс действительно готов развязать вооруженный конфликт".В то же время, добавляет эксперт, позиция России исключительно миротворческая: "Мы фактически занимаем оборону, НАТО наступает на наши границы. Но отступать уже некуда. Главная задача России — исключить прямое военное столкновение".О Вооруженных силахКасаясь нынешнего состояния Вооруженных сил России, Путин уточнил, что доля современных вооружений превысила 71 процент, а в ядерной триаде — 89 процентов. Президент подчеркнул: крайне важно продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск новым вооружением и техникой. По его словам, успех в оборонной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Для этого нужно развивать системы их поддержки, внедрять в армию технологии искусственного интеллекта.Глава государства также обратил внимание на рост уровня боевой подготовки войск, который показали итоги совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2021". Кроме того, он упомянул заслуги российских военных в Сирии, Нагорном Карабахе."Уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, мы и так с вами это хорошо понимаем, — сказал Путин. — В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения".Шойгу к таким решениям отнес, в частности, оперативные учения ВМФ в Тихом океане. Корабли флота впервые в новейшей истории осуществили скрытное развертывание в удаленном морском районе. Кроме того, Шойгу напомнил, что в уходящем году российские военные моряки провели уникальную операцию "Умка" в Северном Ледовитом океане. В маневрах задействовали более шестисот военнослужащих разных родов войск и гражданских специалистов, а также около двухсот единиц военной техники. Центральным эпизодом учений стало одновременное всплытие на Северном полюсе трех АПЛ стратегического назначения.
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безопасность, грузия, владимир путин, леонид ивашов, нато, вооруженные силы украины, константин сивков, академия геополитических проблем, восточная европа, россия
18:23 21.12.2021 (обновлено: 18:52 21.12.2021)
 

"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Усиление международной напряженности, развитие перспективных технологий и модернизация армии — на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин перечислил основные военные угрозы для страны и обозначил пути дальнейшего развития Вооруженных сил. По его словам, Россия готова к любым вызовам, но сделать для национальной безопасности еще предстоит немало.

О расширении НАТО

Запад уже несколько месяцев бездоказательно обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину и грозит жесткими санкциями. Параллельно Вашингтон и Брюссель накачивают ВСУ современными вооружениями и размещают военную инфраструктуру у российских границ. По словам президента, особую обеспокоенность в Кремле вызывает развертывание в Восточной Европе элементов американской глобальной системы противоракетной обороны.
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный на территории военной базы в Румынии
"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина, — отметил Путин. — На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве".
Глава государства подчеркнул, что расширение НАТО на восток — это следствие эйфории победы коллективного Запада в холодной войне и неправильного анализа ситуации на международной арене. Путин предупредил, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги и примет военно-технические меры, адекватные угрозам. В частности — на военное освоение Украины Североатлантическим альянсом.
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"Если их инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — пояснил Путин.
Особую озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Действительно, в последние годы на восточном фланге Североатлантического альянса зачастили с маневрами. Разведывательные самолеты и беспилотники западных стран постоянно наведываются к Крыму и линии соприкосновения в Донбассе.
© Минобороны РоссииИстребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем, 3 декабря 2021. Кадр видео
Истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем, 3 декабря 2021. Кадр видео
© Минобороны России
Истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем, 3 декабря 2021. Кадр видео
"Самый лучший способ реагировать на подобную ситуацию — это не допустить ее, — прокомментировал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Сегодня мы пожинаем горькие плоды 1990-х. В те годы власти не проявили принципиальности по поводу расширения НАТО. Тогда был нарратив: "Запад нам не враг". Необходимо было юридически оформить запрет для стран бывшего СССР на вступление в НАТО — многих сегодняшних проблем удалось бы избежать. Конечно, США не горят желанием с нами повоевать, но были бы рады столкнуть нас лбом с Европой. А значит, нужно договариваться напрямую с европейцами, предлагать им новую систему коллективной безопасности. И, конечно же, нельзя забывать Китай, который мог бы стать сильным союзником.

Об Украине

Министр обороны Сергей Шойгу указал, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч штыков. Это создает постоянную напряженность на российских границах. На Украине же, по его словам, в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний.
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"Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских Сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям, — сообщил Шойгу. — Кроме того, для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
Надо сказать, подобные действия вполне в духе стран Запада. Террористические группировки, так или иначе связанные с Вашингтоном и Брюсселем, неоднократно использовали химический "козырь" в Сирии. После каждой такой атаки европейские и американские СМИ дружно возлагали ответственность за теракт на президента страны Башара Асада. А в апреле 2017-го авиация НАТО даже нанесла ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс, сославшись на очередные бездоказательные обвинения сирийских властей в применении химического оружия. Не исключено, что Вашингтон решится на похожую авантюру и в Донбассе.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
В своем докладе Шойгу констатировал, что США и НАТО постепенно увеличивают интенсивность подготовки войск вблизи России. В частности, в Польше создается инфраструктура для бронетанковой бригады США, которую Вашингтон в любой момент может расширить до дивизии. На учениях альянс отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с привлечением Грузии, Молдавии и Украины.
Как считает доктор военных наук Константин Сивков, на Украине сложилась крайне напряженная ситуация. "Бойцов ЧВК там более чем достаточно было и раньше. Самое опасное, что сейчас они планируют имитировать применение химического оружия и тем самым обосновать вмешательство в войну сил НАТО. Кроме того, это может означать, что альянс действительно готов развязать вооруженный конфликт".
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В то же время, добавляет эксперт, позиция России исключительно миротворческая: "Мы фактически занимаем оборону, НАТО наступает на наши границы. Но отступать уже некуда. Главная задача России — исключить прямое военное столкновение".

О Вооруженных силах

Касаясь нынешнего состояния Вооруженных сил России, Путин уточнил, что доля современных вооружений превысила 71 процент, а в ядерной триаде — 89 процентов. Президент подчеркнул: крайне важно продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск новым вооружением и техникой. По его словам, успех в оборонной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Для этого нужно развивать системы их поддержки, внедрять в армию технологии искусственного интеллекта.
Глава государства также обратил внимание на рост уровня боевой подготовки войск, который показали итоги совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2021". Кроме того, он упомянул заслуги российских военных в Сирии, Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
"Уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, мы и так с вами это хорошо понимаем, — сказал Путин. — В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения".
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Шойгу к таким решениям отнес, в частности, оперативные учения ВМФ в Тихом океане. Корабли флота впервые в новейшей истории осуществили скрытное развертывание в удаленном морском районе. Кроме того, Шойгу напомнил, что в уходящем году российские военные моряки провели уникальную операцию "Умка" в Северном Ледовитом океане. В маневрах задействовали более шестисот военнослужащих разных родов войск и гражданских специалистов, а также около двухсот единиц военной техники. Центральным эпизодом учений стало одновременное всплытие на Северном полюсе трех АПЛ стратегического назначения.
 
БезопасностьГрузияВладимир ПутинЛеонид ИвашовНАТОВооруженные силы УкраиныКонстантин СивковАкадемия геополитических проблемВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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