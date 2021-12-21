https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html

Путин подарил гитару мечтавшему о ней подростку из Подмосковья

Путин подарил гитару мечтавшему о ней подростку из Подмосковья - РИА Новости, 21.12.2021

Путин подарил гитару мечтавшему о ней подростку из Подмосковья

Президент России Владимир Путин созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару от президента. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:22

2021-12-21T17:22

2021-12-21T21:35

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару от президента.Глава государства принял участие в акции "Елка желаний" и вытянул три новогодних шарика. На первом оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка Кобленева из Московской области.Глава государства поинтересовался у мальчика, учился ли он раньше игре на гитаре. Марк рассказал, что нет, но очень хочет. "И тебе нравится творчество Высоцкого, да?" - спросил Путин и уточнил, есть ли рядом с домом мальчика музыкальные школы или кружки. "Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - пообещал президент.Для мальчика была организована поездка в музыкальную Академию Игоря Крутого. Специалисты академии провели для Марка экскурсию, рассказали о существующих направлениях. Там ему подарили гитару и обучающий курс. Марк поучаствовал в мастер-классе по игре на гитаре вместе с заслуженным артистом РФ Виктором Зинчуком."Я очень благодарен Академии Игоря Крутого и лично Игорю Яковлевичу за теплый прием и такую интересную экскурсию. Это большое счастье! Моя мечта исполнилось, и я получил шанс поучиться игре на гитаре у самого Виктора Зинчука. Он мне рассказал и показал, как правильно держать в руках гитару, как брать аккорды и как ухаживать за инструментом", - передали слова Марка в пресс-службе Академии Игоря Крутого.Кроме того, президент поговорил с мамой Марка – Надеждой – и поинтересовался, в каких условиях они живут. Женщина рассказала, что сейчас они живут в доме своих знакомых – многодетной семьи. Глава государства пообещал подумать о том, как им можно помочь. "Многодетной семье, Новый год скоро, тоже надо помочь, так же как и вам, думаю, чтобы у вас были нормальные условия. Я с губернатором поговорю, мы подумаем, что можно сделать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211214/zhelanie-1763695666.html

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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, елка желаний, россия