https://ria.ru/20211221/putin-1764727471.html

Россия ждет ясного ответа США на предложения по безопасности, заявил Путин

Россия ждет ясного ответа США на предложения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Россия ждет ясного ответа США на предложения по безопасности, заявил Путин

Россия надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:35

2021-12-21T14:35

2021-12-21T17:04

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владимир путин

сергей рябков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии минобороны РФ."Мы надеемся получить ясный и исчерпывающий ответ", - сказал Путин.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/putin-1764723780.html

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сша, россия, вашингтон (город), владимир путин, сергей рябков, нато