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Предложения России по безопасности не являются ультиматумом, заявил Путин
Предложения России по безопасности не являются ультиматумом, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Предложения России по безопасности не являются ультиматумом, заявил Путин
Некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, но это не так, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:29
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владимир путин
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сша
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сергей рябков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, но это не так, заявил президент России Владимир Путин."Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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Путин: "Их некоторые наши недоброжелатели интерпретируют как ультиматум"
Некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, но это не так, заявил президент России Владимир Путин. "Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", – сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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владимир путин, россия, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато
14:29 21.12.2021 (обновлено: 17:28 21.12.2021)
 
Предложения России по безопасности не являются ультиматумом, заявил Путин

Президент Путин заявил, что предложения России по безопасности не являются ультиматумом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Некоторые недоброжелатели РФ интерпретируют предложения по гарантиям безопасности как ультиматум, но это не так, заявил президент России Владимир Путин.
"Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:25
Лавров назвал цель российских предложений по безопасности
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
Владимир ПутинРоссияСШАВашингтон (город)Сергей РябковНАТО
 
 
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