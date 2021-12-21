https://ria.ru/20211221/putin-1764715185.html

Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США

Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США - РИА Новости, 21.12.2021

Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США

РФ будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, имеем на это полное право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:58

2021-12-21T13:58

2021-12-21T14:08

сша

владимир путин

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746883969_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3c0ccab4908c986a034b1ddf885bd6f8.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, имеем на это полное право, заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги - жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20211221/russianato-1764608390.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир путин, россия, безопасность