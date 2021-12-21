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Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США
Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США - РИА Новости, 21.12.2021
Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США
РФ будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, имеем на это полное право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:58
2021-12-21T13:58
2021-12-21T14:08
сша
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США, имеем на это полное право, заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги - жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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сша, владимир путин, россия, безопасность
13:58 21.12.2021 (обновлено: 14:08 21.12.2021)
Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США
Президент Путин: Россия будет предпринимать адекватные меры на недружественные шаги США