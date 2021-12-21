https://ria.ru/20211221/putin-1764712935.html
Путин призвал развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере
Путин призвал развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере - РИА Новости, 21.12.2021
Путин призвал развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере
Успех в военной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях, нужно развивать системы поддержки принятия... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:50
2021-12-21T13:50
2021-12-21T14:01
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Успех в военной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях, нужно развивать системы поддержки принятия таких решений, внедрять туда технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня успех во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений. А в военной области, при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта", - подчеркнул глава государства.
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безопасность, владимир путин, россия
13:50 21.12.2021 (обновлено: 14:01 21.12.2021)
Путин призвал развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере
Президент Путин призвал развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере